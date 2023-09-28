الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"غد القليوبية" يبدأ جمع توكيلات التأييد للرئيس السيسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قامت أمانة حزب الغد بالقليوبية بالبدء فى جمع توكيلات التأييد للرئيس السيسي، وذلك تحت إشراف المهندس عبدالغنى الكحيل أمين عام محافظة القليوبية، محرم البلاح الامين العام المساعد، مصطفى الحشاش أمين الشئون القانونية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد إلى أمناء المحافظات بالبدء فى جمع توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية.

 أيمن محسب: مدة جمع التوكيلات لمرشحي الرئاسة "كافية" 

أشاد د.أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالتنظيم الخاص بتحرير التوكيلات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، مؤكدا أن المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري المخصصة لتحرير التوكيلات يعكس حرص المواطنين على المشاركة في العُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ودعم المرشح الذي يعبر عن أفكارهم وتطلعاتهم. 

وأكد "محسب"، أن المدة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تبدأ من 25 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر وهو آخر موعد لتقديم أوراق الترشح، وهي فترة كافية جدًا لجمع التوكيلات اللازمة للترشح لجميع المرشحين، وليس كما يروج البعض أن مدة جمع التوكيلات ١٠ أيام فقط. 

وأكد عضو مجلس النواب أن الخريطة الزمنية المحددة لمراحل العملية الانتخابية كافية ومناسبة للغاية ولا تتعارض مع أحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن جمع التوكيلات يتطلب ١٠٠٠ توكيل من محافظة بواقع ٢٥ محافظة، فمن الطبيعي أن الراغب في الترشح له شعبية جارفة وقادر على جمع هذا الرقم في مدة أقل بكثير من ٣ أسابيع، مطالبًا الجميع بالعمل دون التشكيك في أي من إجراءات العملية الانتخابية خاصة أنها تدار حتى الآن وفقا للضوابط المحددات التي أقرها الدستور والقانون.

أوضح النائب أيمن محسب، أن القانون وضع آلية أخرى يمكن اللجوء إليها دون الحاجة إلى الحصول على توكيلات المواطنين، وهي جمع توكيلات ٢٠ عضوا من أعضاء مجلس النواب، مشددا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها فقط تنظيم العملية الانتخابية، وهي تقوم بذلك بنفس الآليات والمعايير التي نص عليها القانون والدستور، التي تم اتباعها في الانتخابات السابقة 2014، و2018.

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حزب الغد محافظة القليوبية السيسي القليوبية موسى مصطفى موسى توكيلات

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