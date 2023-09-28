الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم شمال سيناء" يشهد ختام فعاليات تدريب المراجعة لهيئة ضمان الجودة

تكريم إدارة الجودة
تكريم إدارة الجودة والمتدربين

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ختام فعاليات تدريب المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كان في استقباله الدكتورة أزهار عبدالمنعم مدير إدارة الجودة، وسوزى عبدالله مدير إدارة المدرسة، وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

من جانبها، أفادت الدكتورة أزهار عبدالمنعم مدير إدارة الجودة، أن اليوم هو ختام الدورة الرابعة من تدريب المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي قام بإلقاء المحاضرات فيها د/ هيثم عبدالستار، وقد تم تكريمه ومنحه شهادة تقدير من المديرية وذلك تقديرًا لمجهوداتها المبذولة لنجاح هذا التدريب.

ويقام هذا التدريب لأول مرة بشمال سيناء، وذلك بعد موافقة الهيئة علي إرسال نخبه من أفضل المدرسين لديها إلي محافظة شمال سيناء لعقد هذا التدريب، ويقام في الفتره من ١٦ إلي ٢٨ سبتمبر من الساعة ٩ص إلي الساعة ٤م بمدرسة العريش الفندقية وعدد المتدربين ٢٥ متدربا، وذلك وفقًا لمعايير هيئة الجودة.

وألقى وكيل الوزارة كلمته التي شكر فيها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على إقامتها لهذا التدريب لأول مرة على أرض محافظة شمال سيناء ولاختيارها للقيادات التدريبية المتميزة للقيام بالتدريب بهذه الدورة، كما قدم الشكر والتقدير لإدارة الجودة بقيادة الدكتورة أزهار عبدالمنعم مدير الإدارة لمجهودهم المبذولة لنجاح هذا التدريب.

كما وجهت عبدالمنعم الشكر والتقدير للهيئة بقيامها بالتدريب على أرض المحافظة، كما قدمت الشكر والتقدير لوكيل الوزارة لدعمه المستمر لإدارة الجودة وتزليلة لكافة الأمور لإدارة الجودة وللعملية التعليمية بالمحافظة، ولتقديم العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب على أكمل وجه ممكن.

وقام وكيل الوزارة بتكريم إدارة الجودة والمتدربين متمنيًا للجميع بالتوفيق والسداد.

تكريم إدارة الجودة والمتدربين
تكريم إدارة الجودة والمتدربين
تكريم إدارة الجودة والمتدربين
تكريم إدارة الجودة والمتدربين
تكريم إدارة الجودة والمتدربين
تكريم إدارة الجودة والمتدربين
تكريم إدارة الجودة والمتدربين
تكريم إدارة الجودة والمتدربين
تكريم إدارة الجودة والمتدربين
تكريم إدارة الجودة والمتدربين
تكريم إدارة الجودة والمتدربين
تكريم إدارة الجودة والمتدربين
وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء لهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

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