عصام عبدالرحمن: التحالف الوطنى للعمل الأهلى رفع وعى الأسر المصرية الأولى بالرعاية

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف هو المظلة الأكبر لكبريات المؤسسات الأهلية في مصر، وبالتالي فهو مرآة للحراك الذي يشهده المجتمع المدني.

وأضاف عبد الرحمن، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المجتمع المدني جزء أساسي من مكونات الدولة المصرية والتحالف دائمًا يستشعر أهمية التواجد الدعم في المناسبات العامة.

وأكد أن التحالف كان لا بد أن يكون موجودًا في احتفال الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف بأكثر من شكل، مضيفًا: "التحالف موجود أيضًا عن طريق توزيع حلوى المولد النبوي والاستمرار في الخدمات النوعية للأهالي في كل ربوع مصر كنوع من الهدية للشرائح المستهدفة في المولد النبوي الشريف".

كما أشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل على رفع الوعي للشرائح المستهدفة والأسر الأولى بالرعاية في كل ربوع مصر في كل القضايا الحياتية المهمة مثل النمو السكاني والمشكلات الاجتماعية الطارئة وزيادة الوعي بالانتماء وأهمية المشاركة الاجتماعية بشكل عام.

300 ألف شاب متطوع شاركوا في أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأوضح أن التحالف أيضًا عمل على دعم قيم التطوع لدى الشباب وكانت ثمار ذلك مشاركة أكثر من 300 ألف شاب شاركوا، خلال الفترات الماضية، في أنشطة التحالف.