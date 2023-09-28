الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى: ندعم الشرائح الأولى بالرعاية ونؤمن الاحتياجات الغذائية

عصام عبد الرحمن
عصام عبد الرحمن

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن توقيت ظهور التحالف الوطني للعمل الأهلي في خريطة العمل التنموي المصري كان في عام 2022 بعدما خصصه الرئيس السيسي عامًا للمجتمع المدني.

وأضاف عبدالرحمن في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن الرئيس السيسي استشعر أهمية دور المجتمع المدني في بناء الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات العالمية التي تواجهها مصر كجزء من العالم.

عصام عبدالرحمن: هدفنا تقديم المزيد من الخدمات لمساعدة الشرائح المتأثرة بالأزمات العالمية وأثرها محليًا

وتابع: "في مارس 2022 تلاقت رغبات أكثر من 24 مؤسسة وجمعية أهلية واستجابوا لدعوة السيد الرئيس وأطلقوا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" مشيرًا إلى أن التحالف لديه رؤية واضحة لدعم الشرائح الأولى بالرعاية لتقديم المزيد من الخدمات لمساعدة الشرائح المتأثرة بالأزمات العالمية وأثرها محليًا.

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل على 4 محاور رئيسية بداية من تأمين الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، وتقديم الخدمات الطبية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أنه على مدار الأشهر الماضية منذ مارس 2022 وحتى اليوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق العديد من المبادرات المؤثرة والفاعلة لصالح الشرائح الأولى بالرعاية لتحقيق أهدافه.

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