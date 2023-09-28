المطران شيحان يستقبل أعضاء اللقاء الروحى وجمعية البيت اللبنانى

استقبل المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، وفد رجال الدين اللبنانيين، أعضاء اللقاء الروحي، وجمعية البيت اللبناني.

ضم الوفد المطران سمعان عطا الله، والشيخ نظام بو خزام، رئيس الجمعية، والشيخ إياد عبد الله، وحضر اللقاء الخوري نادر جورج، والخوري جورج خطار، والخوري لويس متى.

واستعرض الجانبان سبل التعاون المشترك، وتدعيم العلاقات الثقافية، والاجتماعية بينهما، ومقترحات مشتركة، لتفعيل السياحة الدينية بين مصر، ولبنان.

من هو المطران جورج شيحان؟

درس جورج شيحان في جامعة الروح القدس الكسليك ورسم كاهنا في 12 أغسطس 1979، وفي عام 2012، عيّنه غبطة البطريرك مدبرًا بطريركيًا على إبارشية حيفا والأراضي المقدسة.

أكد البابا بنديكتوس السادس عشر تعيين وتثبيت جورج شيحان أسقفًا للقاهرة في 16 يونيو 2012، انعقد مجمع أساقفة الكنيسة المارونية المقدس برئاسة البطريرك الماروني الأنطاكي، بشارة بطرس الراعي، انتخب المجمع المقدّس خمسة مطارنة جدد وقت انعقاده من 11 الي 16 يونيه 2012 أحدهم هو المطران جورج شيحان والأربعة الآخرون هم:

- الآباتي موسى الحاج الراهب الأنطوني، مطرانًا على إبارشية حيفا والأراضي المقدسة.

الخوراسقف مارون العماّر، رئيسا للإكليريكية البطريركية في غزير.

الخوراسقف جوزف معوّض، معاونًا بطريركيًا في الكرسي البطريركي.

الأب بولس روحانا الراهب اللبناني الماروني، نائبًا بطريركيًا في نيابة صربا من الإبارشية البطريركية.

في 13 يناير 2014، عيّن البابا فرنسيس شيحان زائرًا رسوليًا للمؤمنين الموارنة في بلدان شمال إفريقيا خارج منطقة أسقفيته.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بـعيد ظهور الصليب المقدس، والذي ظهر في عهد الملك قسطنطين، نعيد في هذا اليوم بتذكار ظهور الصليب المجيد هذا الذي أظهرته القديسة هيلانة أم قسطنطين من تحت كوم الجلجثة الذي أمرت بإزالته.

أما سبب وجود هذا الكوم، فهو أنه لما رأى رؤساء اليهود كثرة العجائب التي تظهر من قبر المخلص من إقامة الموتى وإبراء المقعدين، غضبوا ونادوا "كل من كنس داره أو كان عنده تراب، فلا يلقه إلا على مقبرة يسوع الناصري".