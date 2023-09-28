28 سبتمبر.. "الوثائقية" تكشف كواليس آخر 8 أيام قبل حرب أكتوبر

تحيي قناة الوثائقية، ذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض أكثر من سلسلة تهدف إلى توثيق حرب أكتوبر وكل ما كان يدور فى المجتمع المصري فى ذلك الوقت من أحداث سياسية أو اجتماعية أو فنية أو رياضية، فضلا عن الاستعانة برسائل الجنود إلى ذويهم قبل الحرب، وشهاداتهم عن تلك الفترة وما كان يحدث على الجبهة.

حدث في 1973

نشرت القناة فيلما تسجيليا بعنوان "حدث في 1973"، حول حرب أكتوبر وأبرز الأحداث التي شهدتها مصر في مثل هذا اليوم الموافق 28 سبتمبر قبل بدء نصر أكتوبر، جاء في الفيلم مصحوبا بتسجيل صوتي، "8 أيام باتت تفصل مصر عن معركتها الكبرى لاستعادة الأرض من العدو، وفي ذلك اليوم أبرزت عناوين الصحف الاهتمام المصري والعربي بخطاب الرئيس السادات في الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس جمال عبد الناصر.

وأضاف: «محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام، آنذاك، كتب في مقاله (بصراحة)، أن جمال عبد الناصر هو رمز لحركة التحرر الوطني، وفي الأخبار سلط موسى صبري، رئيس تحريرها الضوء على مناقشة طلبة جامعة عين شمس فكر عبد الناصر ومبادئ الثورة 23 من يوليو".

وأكمل: "تتابعت الصحف عن الاحتفالية التي تقيمها الجامعات والمحافظات والمؤسسات بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، لم تكن الذكرى وحدها، فقد تناولت أخبار الشأن المحلي ومن بينها قرار الدكتورة عائشة راتب وزيرة الشؤون الاجتماعية حينذاك الانتهاء من صرف الإعانات المقررة لأبناء المهجرين، ومنها أبناء محافظة القناة".

وواصل الفيلم "وعلى الساحة الدولية ومن داخل الأمم المتحدة، طالب مندوب يوغوسلافيا بمعاقبة إسرائيل، وأعلن أنّ الحل الوحيد لأزمة الشرق الأوسط هو الانسحاب الكامل من الأراضي العربية، ولم تكترث إسرائيل بأي إدانات او مناشدات".