الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاطل يقتل شابا عاتبه على سرقة حمار من عربته الكارو بالهرم

عاطل
عاطل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص، مقيم دائرة قسم شرطة الطالبية) وبها جرح نافذ بالصدر.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وعاطل، مقيم بدائرة القسم، حال قيام المتوفى بالتوجه لمسكن الأخير لمعاتبته لقيامه بسرقة دابة خاصة بعربة كارو ملكه قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين) فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عاطل يقتل شاب سرقة حمار الكارو الهرم وزارة الداخلية

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