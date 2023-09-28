بقيمة تتجاوز 6 ملايين جنيه.. تعرف على شروط المشاركة في جوائز الدولة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة بفروعها المتنوعة التشجيعية والتقديرية والتفوق والنيل، والتي تبلغ قيمتها المالية نحو ستة مليون وثلاثمائة ألف جنيه و14 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية.

وتأتي جوائز الدولة التشجيعية وعددها 32 جائزة قيمة كل منها “50،000 جنيه” في مجالات "الفنون والآداب و العلوم الاجتماعية والعلوم القانونية والاقتصادية، فضلًا عن جوائز التفوق وعددها 7 جوائز قيمة كل جائزة “100،000 جنيه ” بالإضافة إلى ميدالية فضية وتمنح في مجالات "الفنون، الآداب، العلوم الاجتماعية.



شروط المشاركة في جائزتي التفوق والتشجيعية

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، تفاصيل وشروط المشاركة في جائزتي التفوق والتشجيعية، موضحًا:" ضرورة أن تكون الفئة العمرية بحد أقصى 40 عاما، وأن يكون هناك إنتاج علمي منشور لعدد من السنوات، ولأول مرة ننشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والباب مفتوح لكل المترشحين من كل أنحاء الجمهورية، ولا ننسى أن هناك جائزة النيل للمبدعين العرب".

جائزتي الدولة التقديرية والنيل

وعن شروط المشاركة في جائزتي التفوق والتشجيعية، أوضح “عزمي” أن هناك خطابات تُرسل إلى الجهات المعنية بالترشيح وتتضمن كل شروط الترشح ويجرى بعدها استقبال الأعمال لتبدأ مرحلة أخرى بعد انتهاء ديسمبر، إذ تجرى مراجعة إجرائية لاستيفاء الطلبات للمعايير الموضوعة، ونبدأ بعدها بمرحلة ثالثة وهي عمل لجان الفحص والتحكيم، وهي مرحلة مهمة يجرى فيها الاختيار من بين كل الأعمال التي جرى التقدم بها.

موعد باب الترشح للجائزة التشجيعية

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن آخر موعد لباب الترشح للجائزة التشجيعية وجائزة التفوق لعام 2024، ينتهي في آخر ديسمبر، حيث من المقرر أن تبدأ تلقي الترشيحات ورغبات التقدم اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 بمقر المجلس الأعلى للثقافة

جوائز المجلس الأعلى للثقافة

وكان دعا المجلس الجهات التي لها حق الترشيح للبدء في إجراءات الترشيح لجوائز الدولة التقديرية وعددها 10جوائز وقيمة كل جائزة “200،000 جنيه” بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح في مجالات “الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية”

بالإضافة إلى الترشيح لجوائز النيل للمبدعين المصريين وعددها 3 جوائز قيمة كل جائزة “500،000جنيها، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية والترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب ”جائزة واحدة" قيمتها 500،000 جنيه بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح لأحد الشخصيات ممن أثروا الشأن الثقافي العربي.