الخميس 28 سبتمبر 2023
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مصر

متحدث الرى: "أسبوع القاهرة للمياه" منصة دولية للحوار تتضمن العديد من الاجتماعات

المهندس محمد غانم
المهندس محمد غانم

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد غانم، أن أسبوع القاهرة للمياه يعد منصة دولية للحوار، مشيرًا إلى أن فعاليات الأسبوع تتضمن عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلًا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة

وقال المهندس غانم- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه تواصل مجهوداتها بشكل مستمر من أجل الإعداد للنسخة السادسة من الأسبوع، والمقرر عقدها خلال الفترة من 29 أكتوبر المقبل وحتى 2 نوفمبر المقبل تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية

وأضاف أن‫ ‎وزارة الموارد المائية والري حرصت على عقد هذا الحدث الهام بشكل سنوي منذ عام 2018 وحتى الآن، في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

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كما أشار المتحدث الرسمي لوزارة الري إلى أن من أبرز ما تحقق في أسبوع القاهرة الخامس للمياه هو إطلاق "نداء القاهرة للعمل"، والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه" للتعامل مع ندرة المياه وتداعياتها بالمجتمعات الريفية والمناطق القاحلة.

وأوضح غانم، أنه يتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة، مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

التكيف في قطاع المياه المهندس محمد غانم فعاليات الأسبو أسبوع القاهرة للمياه الرئيس عبد الفتاح السيسي

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