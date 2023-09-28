أجندة الدستور الثقافية اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

المصريون معبد الناصر، واحدة من الأمسيات الفنية والثقافية، والتي يحتشد بها اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ــ إحياء ذكرى رحيل عبد الناصر الخمسين

ففي السادسة والنصف مساء، ينظم ملتقي الشربيني الثقافي، احتفالية كبرى لإحياء ذكري رحيل الزعيم جمال عبدالناصر الخمسين، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1970، بعد رحلة عطاء طويلة وكفاح من أجل الشعب المصري وتحريره من الاستعمار الأجنبي.

ويشارك في الأمسية التي تعقد بمقر هيئة خريجي الجامعات والكائن بشارع الألفي كل من: المؤرخ دكتور أحمد زكريا الشلق، الروائية سلوي بكر، دكتور زين عبد الهادي، ويدير اللقاء المفكر نبيل عبد الفتاح.

كما يشارك في اللقاء كل من المبدعون والكتاب: دكتور صلاح السروي، مختار عيسي، نبيل عمر، محمود عطية، محمد بغدادي. محمد فرج، محمد الشافعي، أسامة الدليل، أسامة سلامة، حنان عزيز، أسامة أمين، حاتم رضوان، أمينة عبد الله، ومحمد السيد إسماعيل.

ــ رسام العرب بقصر ثقافة الأنفوشي

وفي السابعة مساء، يحتضن قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات صالون المخرج أحمد فؤاد درويش السينمائي، والذي يعقد تحت عنوان “محمد حجي.. رسام العرب”، والذي يحتفي بالفنان التشكيلي الراحل محمد حجي، والذي غادر دنيانا قبل شهرين، تحديدا في السابع عشر من شهر يوليو 2023.

وتتضمن الاحتفالية التي تقام بالتعاون مع مؤسسة كاميرا اسكندرية للثقافة والفنون، عرض فيلم تسجيلي وثائقي، عن مسيرة محمد حجي رسام العرب، وأهم المحطات الفنية والإبداعية في مسيرته.

ــ فعاليات صندوق التنمية الثقافية

وفي الخامسة مساء، ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "الاقتصاد البرتقالي وأهميته لمصر"، بمشاركة الدكتورإيهاب صبري أستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي إبراهيم طه عضو نقابة الصحفيين.

ويتناول الكاتب إبراهيم طه الرؤى والأفكار والتوصيات لكيفية استفادة مصر اقتصاديا من حزمة الصناعات الثقافية والإبداعية، كما يتحدث الدكتور إيهاب صبرى عن علاقة الموسيقى بتاريخ الحضارات فى العالم وأهمية إعادة النظر إلى مقومات الإبداع الموسيقي من خلال: التراث الموسيقي، التطور، الفكر الموسيقي المعاصر، والتسويق الموسيقي.

ــ الاحتفال بالمولد النبوي في السحيمي

وفي الثامنة مساء، وبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يُقيم مركز إبداع بيت السحيمي - بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية للمنشد طه الإسكندراني وفرقته الموسيقية.

ويقدم "الإسكندراني" مجموعة من أروع القصائد في المدح النبوي لكبار الشعراء والمنشدين منها: "البوردة" للإمام البوصيري، "ميلاد طه"، "يارب صلي"، "مواكب النور"، و" يا صلاة الزين"، بالإضافة إلى أعماله الخاصة.

ــ الدولة وأمنها القومي في بيت السناري

وفي السابعة مساء، يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، حفل توقيع مناقشة كتاب “الدولة وأمنها القومي في عالم الذكاء الاصطناعي وتشابكاته”، تأليف دكتورة هبة جمال الدين، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ويناقش الكتاب دكتور سمير غطاس.

ويتناول كتاب "الدولة وأمنها القومي في عالم الذكاء الاصطناعي وتشابكاته"، من خلال تحليل الإشكاليات المطروحة في الكتاب والتي تتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية وتأثيرها في أركان الدولة والأمن القومي في ضوء التغيرات التكنولوجية الجديدة.

ــ تلصص صنع الله إبراهيم بجزويت الإسكندرية

وفي السابعة مساء، يناقش مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، "التلصص".. سيرة صنع الله إبراهيم الذاتية وذلك في الأمسية الثقافية، التي ينظمها المركز، ويتحدث خلالها الكاتب الشاعر علاء خالد.

تتناول ندوة "التلصص"، السيرة الذاتية والمكان.. قراءة في رواية التلصص، ملامح المكان في رواية صنع الله إبراهيم، والذي قدم فيها جانب كبير من سيرته الذاتية روائيا.

ــ حفل ختام مهرجان سماع

وفي الثامنة والنصف مساء، يحتضن مسرح سور القاهرة الشمالي، بجوار باب النصر، حفل ختام الدورة السادسة عشرة لمهرجان مساع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية، بمشاركة كل الفرق المشاركة في المهرجان، والحفل رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح، مؤسس المهرجان ومديره.