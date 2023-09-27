ليفربول يتأخر أمام ليستر سيتى فى كأس الرابطة الإنجليزية

تأخر فريق ليفربول، أمام ضيفه ليستر سيتي بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية " كاراباو كاب".

ليستر سيتي باغت أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة يونس أكجون.

وحاول ليفربول معادلة النتيجة، وكان قريبًا من ذلك عن طريق بين دواك في الدقيقة 12 لكن تسديدته ارتمطت بالعارضة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي في كأس الرابطة

أما عن تشكيل ليفربول أمام ليستر في كأس الرابطة، فشهد البدء بالعناصر البديلة، كما خرج محمد صلاح من قائمة الفريق.

وجاء تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهر

خط الدفاع: كيرتس جونز - إبراهيما كوناتي - كوانساه - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: واتارو إيندو - ريان جرافنبيرش - هارفي إيليوت

خط الهجوم: بين دواك - ديوجو جوتا - كودي جاكبو