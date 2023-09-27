الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دمياط تحصد ميداليتين في بطولة الجمهورية في لعبة المصارعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة حيث استطاع  لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بحصد ميداليتان جديدتان لسجلات إنجازات المشروع بدمياط.

حصل اللاعب محمد إكرامي طلبه علي المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 80 كيلو وكذلك حصول اللاعب محمد السيد الطاووسي علي المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 48 ك في بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 17 سنة والتي ينظمها الاتحاد المصري للمصارعة بالصالة المغطاة بجامعة المنوفية خلال الفترة من 24 / 9 حتى 29 / 9 / 2023 م، وذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي "الإدارة العامة للموهبة الرياضية" على المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الأألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو إفريقية أو عالمية أو أولمبية.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

المصارعة البطل الأوليمبي محافظة دمياط الشباب والرياضة دمياط

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