دياب يطرح أحدث أعماله الغنائية "هرونى بوس" (فيديو)

طرح الفنان محمد دياب، أحدث أعماله الغنائية التى تحمل اسم "هروني بوس" على جميع المنصات، وعبر قناته الرسمية على الموقع الشهير للأغنيات يوتيوب.

تفاصيل أغنية "هروني بوس"

"هرونى بوس" من كلمات محمد النجار، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، ومنتج منفذ رامز سليمان، ومن إنتاج آلاء لاشين.

وبمجرد نشر دياب الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، وإنستجرام”؛ انهالت التعليقات من جمهوره ومتابعيه مهنئينه بطرح الأغنية الجديدة.

آخر أعمال دياب الغنائية

كان آخر أعمال دياب الغنائية مؤخرًا أغنية فيلم "وش في وش" وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا، ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، خاصة أنه مناسب لجميع الفئات العمرية، ويناقش عدة مشكلات فى إطار اجتماعى وهو من إخراج وليد الحلفاوي، وتشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد ممدوح، وأمينة خليل، وسلوى محمد علي، وبيومي فؤاد.

كان آخر أعمال آلاء لاشين، أغنية عيشلك يومين للمطرب كريم أبوزيد، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

آخر أعمال دياب الدرامية

وشارك الفنان محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبدالعظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم.. المسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد، كما حاز أبطال العمل على العديد من الجوائز فى عدد كبير من المهرجانات الفنية.