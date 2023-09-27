الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حلاوة مولد النبى.. هل يقضى ارتفاع أسعارها على عادة الفاطميين؟

حلاوة المولد
حلاوة المولد

ارتبط الاحتفال المسلمون بالمولد النبوي الشريف بشراء حلاوة مولد النبي، إذ يحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي الشريف في 12 من ربيع أول عام 1445هـ، والذي يوافق اليوم الأربعاء 27 من سبتمبر.

وقد بدأ احتفال المصريون بالمولد النبوي الشريف منذ عهد الفاطميين، فهي نوع من الحلوى تظهر في الدول الإسلامية وخاصة مصر في مناسبة المولد النبوي الشريف، والتي أدخلها الفاطميون، وساعدوا في نشرها لتكون هناك حلوى لكل مناسبة كنوع من التقرب السياسي من المصريين.

وقد شهد موسم المولد النبوي في هذا العام ارتفاعًا في أسعار حلوى مولد النبي بشكل كبير خاصةً لدى التجار والشوادر الكبرى.

أسعار حلوى المولد النبوي 2023

وفي هذا الصدد قال مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات بغرفة الدقهلية التجارية، أن العام الحالي شهد ارتفاعًا في أسعار حلوى المولد النبوي 2023 بما يعادل ارتفاعًا 40% مقارنةً باسعار العام الماضي.

وأوضح الفيومي أن ارتفاع أسعار المستلزمات والمواد الخام التي تدخل في صناعة الحلوى أدت إلى ارتفاع أسعار الحلوى بنسب تصل إلى 70 % مقارنةً بالأعوام الماضية.

وأكد الفيومي أن هذا الارتفاع في أسعار حلوى المولد النبوي أدى إلى تخوف التجار والمحال التجارية بشكل كبير لعدم إقبال المستهلكين لشراء حلوى مولد النبي، موضحًا أن ركود مثل هذه البضاعة تعد خسارة كبيرة للتجار.

حلاوة مولد النبي في المجمعات الاستهلاكية

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار حلاوة المولد لدى التجار، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي أن الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25%؛ لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد.

وفي سياق متصل، يقول أمين عبدالله، أحد المستفيدين من المجمعات الاستهلاكية، إنه اعتاد شراء مستلزمات الأسرة من المجمعات الاستهلاكية فإنها توفر منتجات بجودة جيدة وسعر مناسب.

وأوضح أنه قبل أيام تجول في المجمعات الاستهلاكية بمنطقة الدقي، واشترى حلوى مولد النبي من أحد المجمعات، وقال إن الأسعار مقارنةً بالأماكن الأخرى فهي تنافسية وأقل بكثير.

وعن الأسعار، أثنى أمين على العروض التي تقدمها المجمعات الاستهلاكية، حيث توفر حلوى المولد النبوي الشريف بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25%؛ تخفيفًا على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد.

جاءت أسعار حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية وفق وزارة التموين كالتالي:

  • سعر علبة حلاوة المولد 1 كيلو مشكل  100 جنيه.
  • بلغ سعر علبة حلاوة المولد 2 كيلو مشكل 200 جنيه.
  • وصل سعر علبة  حلاوة المولد حلاوة المولد وزن 3 كيلو سادة  350 جنيها.
  • وصل سعر علبة حلاوة المولد وزن 5 كيلو سادة 600 جنيه.
  • بلغ سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو فاخرة مكسرات 300 جنيه.
  • بلغ سعر علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو فاخرة مكسرات 450 جنيهًا.
  • بلغ سعر علبة حلاوة المولد وزن 5 كيلو فاخرة مكسرات بسعر750 جنيهًا.

يذكر أن مبيعات حلوى مولد النبي في 2021 يبلغ 3.2 مليار جنيه، واستهلاك جميع الدول العربية التى تقدر بـ 22 دولة عربية ويقطنها 420 مليون عربى من الحلوى وشراء المأكولات التى تختلف من دولة لأخرى فى هذه المناسبة الدينية يقدر بـ 64 مليار دولار، وذلك وفق دراسة أعدها الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية.

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