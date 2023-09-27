العرض الأول.. Watch it تروج لفيلم "فرق خبرة"

روجت منصة Watch it للفيلم السينمائي الجديد “فرق خبرة” والذي يعرض بشكل حصري عبر المنصة عقب انتهاء عرضه سينمائيًا.

ونشرت منصة Watch it البرومو الدعائي للفيلم مصحوبا بعبارة “عرفوا بعض بالصدفة وبعدها حياتهم اتغيرت 180 درجة”

https://fb.watch/njSyA4whOE/?mibextid=Nif5oz

قصة فيلم فرق خبرة



وتدور أحداث فيلم “فرق خبرة” حول الشاب الهادئ “ناجي” الذي يعيش حياة نمطية، ويتقاطع مسار حياته بالصدفة مع «سلمى»، التي تعشق المغامرة فيجد نفسه في مواجهة عالم جديد للمرة الأولى.

أبطال فيلم فرق خبرة



العمل من تأليف وإخراج شريف نجيب، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم الشباب منهم محمد الشرنوبي، هدى المفتي، طه الدسوقي، بالإضافة إلى سينتيا خليفة ومحمود البزاوي، ويعتبر الفيلم هو الظهور السينمائي الأخير للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

مسلسل على باب العمارة

من ناحية أخرى، تبدأ منصة Watch it في عرض المسلسل الدرامي الجديد على باب العمارة بطولة الفنان حاتم صلاح.

ويعد مسلسل على باب العمارة احد الانتاجات الأصلية الحصرية لمنصة watch it بعد تقديمها لعدد من الأعمال المتميزة مثل مسلسل تحقيق ومسلسل بالطو ومسلسل ريفو بجزئيه الأول والثاني.

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة

ويعرض مسلسل على باب العمارة المكون من 10 حلقات بواقع حلقتين أسبوعيا بشكل حصري على منصة Watch it.

أبطال مسلسل على باب العمارة

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، و محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، و إخراج خيري سالم، و يجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها