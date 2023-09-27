أهالى أسوان يحتفلون بالمولد النبوى الشريف (صور)

احتفل أهالي محافظ أسوان بالمولد النبوى الشريف بمنطقة أرض المعارض، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ووسط مشاركة واسعة لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية والسياسية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

تفاصيل الاحتفال

وشهد الاحتفال العديد من الفعاليات استهلت بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ الشاذلى طلحة، أعقبها كلمات للشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية، وأيضاً للقمص بولا مراد نيابة عن الأنبا بيشوى أسقف أسوان للأقباط الأرثوذكس، ثم كلمة للشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف.

ليعقب ذلك كلمة محافظ أسوان والتى أكد فيها أن رسولنا الكريم كان عظيماً فى مولده وعظيماً فى حياته وسياسته وإدارته وقيادته الحكيمة للأمة، وأيضاً فى حديثه وبلاغته، كما كان معلماً فى آدابه ومعاملاته ونموذجاً مثالياً للرحمة والإنسانية، لتؤرخ له المجلدات والموسوعات والسير على مدار التاريخ الإنسانى، فينفق المؤرخين حياتهم فى سيرته الشريفة ومازال فيضه مستمراً لعصرنا هذا لنصل إلى هذه اللحظات النورانية المباركة التى تجمعنا فى ذكرى مولد خاتم النبيين، الذى اكتمل بمولده أسمى وأرقى مبادئ الإنسانية الحقيقية بسموها وعظمتها، لتبدأ مع أشرف المرسلين رسالة الإصلاح والتنوير فى الفكر والحضارة والعلم والأخلاق الرفيعة.

وأكد محافظ أسوان أن إحياء ذكرى مولد الرسول الكريم والإقتداء بسنته "عليه أفضل الصلاة والسلام" بمثابة طوقاً للنجاة، واستلهاماً للسير ليعيد صياغة تاريخ البشرية، ويبنى حضارة عظيمة أساسها العمل الجاد والتماسك والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد بمسلميه وأقباطة ليكون بذلك سفيراً لمكارم الأخلاق والمعاملات الإنسانية الراقية.

واختتمت الفعاليات بإهداء مشيخة الطرق الصوفية للمصحف الشريف لمحافظ أسوان، ثم قيام فرقة السباعية للإنشاد الدينى التابعة لفرع ثقافة أسوان بتقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد والمدائح النبوية.

وعقب ذلك قام محافظ أسوان بالمرور على سرادقات الطرق الصوفية لتقديم التهنئة للمتواجدين بها بمناسبة المولد النبوى الشريف.

الاحتفال

الاحتفال

الاحتفال

الاحتفال