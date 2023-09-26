الدفاع الروسية: المسلحون فى كاراباخ سلموا 4 منظومات دفاع جوى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن المسلحين في كاراباخ سلموا 4 منظومات دفاع جوي، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.

وفي السابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تسليم ست مركبات مدرعة وأكثر من 800 بندقية ونحو 5000 وحدة من الذخيرة حتى الآن، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما الذي سيحدث لـ 120 ألف شخص من العرق الأرمني في ناجورنو كاراباخ.

وتقول أذربيجان إنها تريد إعادة دمج المنطقة، وقال مسئول أذربيجاني لبي بي سي إنه "لا أحد يطرد أحدا".

وأضافت: "لو لم نهتم بالمدنيين والنساء والأطفال، لدخلنا خانكندي ببساطة".

واستعرض الجيش الأذربيجاني الأسلحة الثقيلة التي استولى عليها في ناغورنو كاراباخ، وسط تحذيرات من أن آلاف المدنيين أصبحوا بلا مأوى بعد استسلام الانفصاليين الأرمن.

وكانت الدبابات والبنادق وقذائف آر بي جي من بين الأسلحة التي عرضت على بي بي سي، في أول وصول متاح للصحفيين منذ وافق الانفصاليون على نزع أسلحتهم هذا الأسبوع.

ويقول زعماء العرق الأرمني، إن الآلاف لا يزالون بلا طعام أو مأوى.

ولم يتم السماح سوى بتسليم مساعدات واحدة مكونة من 70 طنا من المواد الغذائية.

قافلة المساعدات

وكانت قافلة الصليب الأحمر الدولي هي الأولى التي تصل إلى المنطقة المتنازع عليها منذ استيلاء أذربيجان عليها في عملية خاطفة قبل خمسة أيام، وتقول روسيا إنها قدمت مساعدات أيضًا، لكن من غير المعروف حجمها.

وناجورنو كاراباخ، وهي منطقة جبلية في جنوب القوقاز، معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، لكن مناطق واسعة منها كانت تحت سيطرة الأرمن العرقيين لمدة ثلاثة عقود.

وحثت أرمينيا يوم السبت الأمم المتحدة على إرسال بعثة لمراقبة حقوق الأرمن في ناجورنو كاراباخ، بحجة أن وجودهم ذاته أصبح الآن مهددًا.

وتنفي أذربيجان هذا الاتهام، قائلة إنها تريد إعادة دمج سكان المنطقة من العرق الأرمني كمواطنين متساوين في البلاد.

وقتل ما لا يقل عن 200 من الأرمن، من بينهم 10 مدنيين، عندما اجتاح الجيش الأذربيجاني الجيب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مسئولون في كاراباخ إن عدة آلاف من الأشخاص، الذين نزحوا من القرى وانفصلوا عن أقاربهم، ينامون الآن في خيام أو في الهواء الطلق بالقرب من المطار في مدينة ستيباناكيرت الرئيسية، والمعروفة باسم خانكيندي في أذربيجان.

ويقع المطار أيضا بالقرب من قاعدة لقوات حفظ السلام الروسية التي قتل خمسة منهم خلال القتال.

وقالت أذربيجان يوم السبت، إنها تعمل مع قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ لنزع سلاح القوات الأرمينية، وهو أحد مطالبها الرئيسية مقابل وقف إطلاق النار.

وفي باحة المقر العسكري في سوسة، بالقرب من العاصمة الإقليمية، قام المسئولون العسكريون الأذربيجانيون بفخر بوضع الأسلحة التي تخلى عنها الانفصاليون.

وتضمنت المصادرة ما يبدو أنها دبابة من طراز T-72 وعدة ناقلات جند مدرعة من طراز BMP-2 ورشاشات وبنادق هجومية ودروع وألغام. وتقدر بي بي سي أن المساحة المملوءة تعادل نصف ملعب كرة قدم.