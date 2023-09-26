"ثقافة الوعى فى بناء الأوطان" فى ندوة بشريعة طنطا

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية ندوة توعوية بعنوان "ثقافة الوعي في بناء الأوطان"، بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون بطنطا، وبحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي.

يأتي ذلك في إطار نشر الفكر الوسطى المستنير بين فئات المجتمع وتنمية ثقافة الوعى وتصحيح المفاهيم والتصدي للظواهر السلبية وحماية الأسرة والمجتمع والارتقاء بالبيئة المحلية، وتنمية قيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب والأجيال القادمة.

وقال الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن الأمة الإسلامية هذه الأيام تحتفي بمولد سيد الخلق بمولد النبي (ص) الذي بعثه الله تعالى ليتمم مكارم الأخلاق ولنشر دعوة الإسلام التي هي أساس نشر وترسيخ قيم السلام والتسامح والدعوة إلى الله بالحسنى، وكذلك نحتفي في هذه الأيام بذكرى يوم العزة والكرامة يوم السادس من أكتوبر، فنوجه كل الشكر والتحية والفخر لجيشنا العظيم صاحب الانتصارات رافع عزة مصر وريادتها بين الأمم.

مخاطر التسلط والاستبداد

كما استعرض د. المحرصاوي محاضرته بتسليط الضوء على مخاطر منظومة التسلط والاستبداد واحتكار الغذاء، والغزو الفكري، وحروب الجيل الرابع والجيل الخامس، مرورًا بمخاطر الذكاء الاصطناعي، ومخاطر الأفكار التي تهدف لهدم الأسرة والتعليم وإسقاط القدوة المرجعية والثوابت الدينية، وبيان حقيقة الحروب الإلكترونية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام ببثها لمحتويات تسطيح الفكر وتغييب العقل من خلال صناعة التفاهه، موضحًا أن محاربة مجتمعاتنا العربية والإسلامية تأتي بسبل عديدة بإشاعة الفوضى ونشر أفكار الإلحاد والمثلية، وتقديم النماذج السيئة بديلًا عن القدوة المرجعية السليمة وقلب الحقائق، ناصحًا الجميع بضرورة الوعي التام لتلك المخاطر والسعي للحفاظ على هويتنا والتمسك بالدين الثوابت والأخلاق والمبادئ.

قال الدكتور طارق رحمي- محافظ الغربية: علينا إدراك أن هناك عدة أنواع من الوعي والأهم هو الوعي بأهمية الولاء للوطن، فمصر صاحبة الدور الريادي بالمنطقة العربية وعلينا أن نفتخر بوطننا العزيز، ونعلم أنه مستهدف بحروب عسكرية وأخرى فكرية لتخريج الأجيال من عبائة المصرية والقومية والعربية وفهم نوايا حملات التشكيك الممنهجة عن طريق السوشيال ميديا نحو وطننا، وفي مثل هذه الأزمات يقع على عاتقنا مساندة الوطن في أوقات الشدة والالتزام بواجبنا تجاه الوطن؛ لذا على كل مصري ومصرية الالتزام بأداء الصوت الانتخابي في انتخابات الرئاسة المقبلة والقيام بدور المواطنة على أكمل وجه.

إعداد الشباب وحمايته من التطرف

أشار أسامة ياسين- نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إلى أن المنظمة وضعت نصب أعينها أهمية إعداد الشباب وحمايته من التطرف والأفكار الهدامة، وإصدارها للعديد من الإصدارات والمطبوعات التي تحمي الشباب والمجتمع وتعزز قيم السماحة والمشاركة المجتمعية والاندماج الإيجابي ونشر الفكر الصحيح، ومنها قضية الولاء والبراء وموقف الإسلام من الحاكمية والجهاد وغيرها، فضلًا عن تدريب الوافدين بعقد دورات تدريبية تضم طلاب جنوب شرق آسيا وإفريقيا، وإعداد دورات افتراضية أون لاين لأئمة العالم الإسلامي من جميع دول العالم، والوضع في الاعتبار ضرورة حماية الأطفال والنشء بإصدار مجلة نور للأطفال.

وأكد الدكتور حمدي أحمد سعد- عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الأزهر في دعم قيم بناء المجتمع وخدمة صحيح الدين والحفاظ على سلامة المجتمع الفكري، إيمانًا بأن الوطن يحتاج إلى تضافر كل الجهود في دعم مسيرته التنموية، انطلاقًا من أن الدين الإسلامي الحنيف قائم على إعمال العقل وتطوير الفكر ودعم التنمية ووعي الإنسان الذي يأتي كله بالصالح في بناء الأوطان وتقدمها.

ثمن د.سيف رجب قزامل، رئيس فرع المنظمة بالغربية، جهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في خدمة رسالة الأزهر نحو تحقيق بناء الوعي الإنساني، ومحاربة الأفكار والظواهر السلبية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، فضلًا عن بيان صحيح الدين وتوضيح سماحته وصورته الناصعة نحو بناء الإنسان وتقدم المجتمعات.

في نهاية الندوة قامت كلية الشريعة والقانون بطنطا، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع الغربية، بتكريم قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومحافظ الغربية في إطار جهود التعاون المشتركة بينهم.

حضر الندوة أحمد عبدالحميد، مدير إدارة المكاتب الداخلية، وعدد من الإدارات الداخلية للمنظمة، وعدد من عمداء الكليات والمؤسسات التنفيذية والمحلية والكنسية، والشيخ عبداللطيف طلحة- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية.