الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة الآلاف.. زفة للطرق الصوفية فى أسوان احتفالًا بالمولد النبوى (صور)

احتفالات المولد النبوي
احتفالات المولد النبوي

شهدت مدينة أسوان، مساء الثلاثاء، احتفال العديد من أبناء الطرق الصوفية بالمولد النبوي، وذلك من خلال رفع الأعلام الخاصة بكل طريقة والتردد بقصائد مدح النبي (ص) مع مكبرات الصوت التي تحمل “البانر” المكتوب عليه اسم الطريقة.

احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف 

وحرصت كل طريقة صوفية البدء بالاحتفال من المنطقة الموجودة فيها أبرزها الطريقة المرغتية التى حرص التابعون لها على رفع الأعلام الخضراء أثناء بدء مسيرتهم للاحتفال تحديدًا من عند مطلع الشيخ هارون، إضافة إلى الطرق الأخرى التي كانت مسيرتها حظيت بالمرور من الشارع الجديد وسط مدينة أسوان.

جاء ذلك وسط أجواء مليئة بالبهجة والاحتفال بحلول مولد سيد الخلق محمد (ص) باعتبار أن زفة الطرق الصوفية من أبرز وسائل الاحتفال المميزة لأهالى أسوان.

وتتجمع الطرق الصوفية فى منطقة أرض المعرض التى تعد آخر طريق تصل إليه مسيرات جميع الطرق الصوفية بالشوارع، لتبدأ احتفالاتها داخل السرادق المخصصة لهم.

تجمع الأهالى لحضور زفة المولد النبوي 

وحرص الآلاف من أهالى أسوان على الوقوف على جانبي الطريق وذلك من بداية المنطقة التي تبدأ فيها مسيرة الاحتفال مرورًا بالمناطق التى تمر بها زفة الطرق الصوفية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف. 

ومع مرور كل مسيرة للطرق الصوفية في المنطقة التي تقع وسط مدينة أسوان تحظى بتشجيع كبير من الأهالى ومنهم يشاركهم الاحتفال من خلال الصافرات وترديد المدح معهم.

تأجير الأحصنة فى زفة المولد النبوي 

حرص عدد كبير من الشباب على  تأجير الأحصنة  لمشاركة الطرق الصوفية في الزفة التي يتم تنظيمها احتفالًا بقدوم المولد النبوي، حيث إنهم تقدموا فى بداية مسيرة الطريقة، ويؤدون استعراضات على الأنغام ثم استكملوا سيرهم نحو مكان الاحتفال. 

جاء ذلك وسط أجواء روحانية مليئة بالبهجة للصغار والكبار.

احتفالات المولد النبوي
احتفالات المولد النبوي
احتفالات المولد النبوي
احتفالات المولد النبوي

احتفالات المولد النبوي
احتفالات المولد النبوي
احتفالات المولد النبوي
احتفالات المولد النبوي
احتفالات المولد النبوي
احتفالات المولد النبوي
احتفالات المولد النبوي
احتفالات المولد النبوي
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