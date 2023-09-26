كاتب صحفى: حضور الرئيس احتفالية "تفوق جامعات مصر" يوم مصارحة مع الشعب

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إن الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس السيسي، هو يوم مصارحة بين الرئيس والشعب المصري، مؤكدًا أننا استمعنا لجزء وليس الكل من الإنجازات، والممثل في 4 وزارات فقط وما تم تحقيقه فيها.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم والذي تم الإنفاق عليه أكثر من تريليون جنيه من 2014، كما ارتفعت ميزانية التعليم إلى 160 مليار جنيه في السنة، لتقديم الطلاب بشكل يناسب العصر الحالي وسوق العمل، كما تمت زيادة عدد الجامعات الأهلية من 50 إلى 96 مدرسة.

وتابع، أن الدولة وضعت برامج واستراتيجية واضحة لتطوير التعليم، والرئيس قال عنها إنها ظلمت لأنها لم يتم تقديمها للمواطن بشكل مواز.

الدولة التي عاشت ظروفًا صعبة قادرة على تحقيق أهدافها

وأشار إلى أن الدولة كانت تواجه الإرهاب وقدمت أكثر من 3 آلاف شهيد من الجيش والشرطة، ومع ذلك وسط كل هذا كانت تبني وتطور وهذا مؤشر مهم جدًا يوضح أن الدولة التي تعمل في ظل ظروف صعبة وتحديات لم تواجهها أي دولة من قبل، قادرة على تحقيق أهدافها.