رئيس الأساقفة يحتفل بتخريج شباب المراحل الدراسية

زار الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الكنيسة الأسقفية بالجيزة لحضور القداس الإلهي والاحتفال بتخريج شباب المرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك بحضور القس ميشيل راعي كنيسة الراعي الصالح الأسقفية بالجيزة.

وتحدث القس ميشيل أثناء القداس الإلهي عن أهمية العيش بطهارة وأن نضع قلوبنا أمام الله ونعيش حياة الأمانة، كما فعل يوسف خلال خدمته في أرض مصر فكان رجلًا ناجحًا.

وقدم رئيس الأساقفة شهادات التخرج والهدايا لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية بمناسبة تخرجهم من المراحل الدراسية، إذ هنىء المطران الطلاب على اجتيازهم الاختبارات النهائية بنجاح.

يذكر أن رئيس الأساقفة كان قد زار الكنيسة الأسقفية بالجيزة العام الماضي لصلاة القداس الإلهي وتثبيت أعضاء جُدد بالكنيسة.

في سياق متصل بالأنشطة الخاصة بالكنيسة الأسقفية، يُقدم نادي السينما بمركز جسور عرض ومناقشة لفيلم "The Minimalists"، يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر من الشهر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بدعوة مجانية، وذلك في مركز جسور بالزمالك.

تدور المناقشة حول وهم الاستهلاك والبحث المستمر عن السعادة، يقودنا الفيلم نحو بعض العلماء والباحثين في المجالات المختلفة الذين حرّروا أنفسهم خارج النمط الاستهلاكي الذي يقود المجتمعات الحديثة ومدي التأثير الإيجابي علي حالتهم النفسية والمادية.

يذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.