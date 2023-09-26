الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ناصر أبوطاحون رئيسًا للجنة نقابة الصحفيين بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

فاز الكاتب الصحفي الكبير ناصر أبوطاحون برئاسة لجنة نقابة الصحفيين بالغربية،  بأغلبية ساحقة.
وكانت نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، قد أجرت انتخابات اللجنة بحضور وإشراف الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، والكاتب الصحفي هشام يونس وكيل النقابة، وبحضور الجمعية العمومية للصحفيين بالغربية.

فوز طاحون بأغلبية مطلقة 17 صوتًا مقابل 4 أصوات لـ سامح وهبى 

وترشح على منصب رئيس اللجنة الزميلان ناصر أبوطاحون وسامح وهبي، وفاز أبوطاحون بأغلبية مطلقة بعدد 17 صوتا مقابل 4 أصوات للزميل سامح وهبي.

فوز غريب الدماطى ومصطفى الشرقاوى بمنصب الوكيلين 

وفاز بمنصب الوكيلين بالتزكية الزميلان غريب الدماطي ومصطفى الشرقاوي.

دعوة الجمعية العمومية للصحفيين بالغربية لحضور الانتخابات

وقام نقيب الصحفيين خالد البلشى، والسكرتير العام جمال عبدالرحيم، بدعوة الجمعية العمومية للصحفيين بالغربية لحضور الانتخابات، اليوم، وتم بالفعل التوجه إلى مقر النقابة بالقاهرة لاختيار رئيس اللجنة ووكيلي اللجنة، وسط حضور من الجمعية العمومية بمحافظة الغربية. 

الكاتب الصحفي الكبير ناصر ابو طاحون غريب الدماطي مصطفي الشرقاوي اللجنة القضائية رئيس اللجنة

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