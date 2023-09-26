الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى بنطاق الجيش الثانى الميدانى

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين، والذى تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح محمد ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكل تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى لتنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، مؤكدًا حرص رجال الجيش الثانى الميدانى على الاستعداد والجاهزية القتالية للوفاء بالمسئوليات والمهام تحت مختلف الظروف.

أعقبها عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كل التشكيلات والوحدات بالمشروع، والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكل العناصر المشاركة بالمشروع.

جاهزية رجال الجيش الثاني الميداني

كما تم فرض عدد من المواقف الطارئة التى تم التعامل معها بواسطة القادة على كل المستويات بكفاءة واقتدار، مما عكس مدى ما يتمتع به رجال الجيش الثانى الميدانى من جاهزية واستعداد عالٍ لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم، وفقًا لأحدث استراتيجيات التخطيط العسكرى، والقدرة على العمل فى نسيج متكامل باتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للمشاركين بالمشروع، كما ناقش عددًا من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار الأمثل لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات.

حضر تنفيذ المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر أسامة عسكر

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