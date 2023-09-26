محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية (lPS) للافتتاح

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة، يرافقهما المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة.

واطمئن محافظ الوادي الجديد، على جاهزية المدرسة للافتتاح واستعدادات استقبال الطلاب خلال الأيام القادمة، كما شهد اختبارات القبول التي تعقدها المدرسة للطلاب المتقدمين بمراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والتقى بأولياء أمورهم، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير خدمة تعليمية متميزة

كما أكد على حرص المحافظة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير خدمة تعليمية متميزة وتوفير كافة سبل الدعم للمدرسة. موجهًا بسرعة تنجيل الفناء وحصر كافة الاحتياجات اللازمة لتوفيرها، وتجهيز كافة الفصول والقاعات بالآثاث والوسائط التعليمية.

ولايزال باب التقديم مفتوح لعدد محدود من الطلاب بتخفيضات تصل ل ٥٠ ٪ من رسوم المصروفات الدراسية وشروط استثنائية لأبناء المحافظة وذلك من خلال الرابط التالي

https://forms.office.com/r/wjiBPbS3S7

المحافظ يتفقد معارض المستلزمات المدرسية

كما تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، معارض وأسواق المستلزمات المدرسية المنفذّة بنطاق مدينة الخارجة بالتزامن مع استقبال العام الدراسي الجديد، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز.

حيثُ اطمأن المحافظ على توافر السلع، ووجّه بتوفير كافّة المستلزمات المدرسية والحقائب والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ عددًا من شوادر بيع الخضر والفاكهة، مُشددًا على تكثيف الرقابة على الأسواق، والالتزام بالأسعار الاسترشادية، والإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح أمام المواطنين.

وترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لجنة اختبار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بالمحافظة وذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة.

وأكد المحافظ على أهمية الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى وكفاءة الأداء الحكومي بما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال اختيار الأكفأ و الأنسب لشغل الوظائف وتقديم رؤية واضحة لتطوير منظومة العمل بالإدارات المختلفة.

جدير بالذكر أن الوظائف التي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي هي مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة، و مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بمركز الخارجة، و مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية.