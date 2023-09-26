سرعات زائدة.. تحرير 78771 مخالفة مرورية متنوعة

شنت اﻹدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 78771 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 19359 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 546 مخالفة السير بدون تراخيص، 2535 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول، و19 مخالفات عن الدراجات النارية، و16 مخالفة موقف عشوائى، و89 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.