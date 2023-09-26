«فوي فوي فوي» يقترب من تحقيق مليونه الثالث عشر في أسبوعي عرض

حقق فيلم "فوي فوي فوي" للفنان محمد فراج، أمس الاثنين، إيرادات بلغت 730 ألف و239 جنيها ليحتفظ بالمركز الأول في الإيراد اليومي لشباك التذاكر متفوقا على كافة الأفلام المعروضة، ويقترب من تحقيق المليون الثالث عشر في أسبوعي عرض فقط.

ينافس الفيلم ضمن مجموعة من الأفلام التي المعروضة ومنها :العميل صفر لأكرم حسني، وش في وش لمحمد ممدوح، وبيت الروبي كريم عبد العزيز، ع الزيرو لمحمد رمضان، مرعى البريمو لمحمد هنيدي، مستر اكس لأحمد فهمي، وأولاد حريم كريم لمصطفى قمر.

قصة “فوي فوي فوي”

فوى فوى فوى" فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

أبطال الفيلم

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

يذكر أن لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار كشفت عن ترشيحها لـ "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.