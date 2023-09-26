أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في سوق العبور للجملة

تباينت أسعار الخضراوات، اليوم الثلاثاء لدى التجار في سوق العبور للجملة، وسجلت الطماطم بين 10 و11 جنيها للكيلو، والبطاطس تراوحت بين 8.5 و11.5 جنيه للكيلو، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء

سعر البصل من 18-20 جنيها للكيلو.

سعر الكوسة من 8- 15 جنيها للكيلو.

سعر الجزر من 11- 15 جنيها للكيلو.

سعر الفاصوليا من 20- 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الملوخية من 2.5- 3.5 جنيه للكيلو.

- أسعار الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي من 4- 6 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 2-3 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 4- 6 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 6-8 جنيها للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 5- 7 جنيهات للكيلو.

سعر البامية من 29- 35 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 5- 10 جنيهات للكيلو.

- أسعار الفلفل

سعر فلفل رومي «بلدي» من 7- 11 جنيها للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 7- 11 جنيها للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 7- 10 جنيها للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 20-34 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 15 و30 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر البطاطا من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.

- سعر الزيتون

سعر الزيتون التفاحي من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 30- 40 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 4- 7 جنيهات للكيلو.

سعر البصل الأخضر 6 جنيهات.

سعر البسلة من 9- 13 جنيهًا للكيلو.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

- أسعار الكرنب