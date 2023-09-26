الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الموسيقار هشام خرما يكشف أسرار حياته الفنية في It’s Showtime الليلة

هشام خرما
هشام خرما

يستضيف برنامج It's Showtime على قناة CBC، مساء اليوم الثلاثاء، الموسيقار العالمي هشام خرما، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

أسرار حياة هشام خرما 

ويكشف  هشام خرما، خلال اللقاء أسرار كثيرة عن مسيرته الفنية وتأثير حياته الشخصية وتنقله بين عدد من المدن في العالم أثناء نشأته على ما يقدمه من أعمال، كما يتحدث عن مشاركته فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي انتهت فعالياته مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا.

الموسيقار هشام خرما 

هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورج ودبي، وهو ما أدى إلى تأثره بالعديد من الثقافات التي شكلت شخصيته وموسيقاه أيضًا.

شغف خرما الأساسي يتمثل في خلق موسيقى مُلهِمة وراقية، تمزج بين كل الأصوات والأشكال في هذا العالم، بالإضافة إلى الميل نحو التجريب وكسر المألوف عبر استكشاف أصوات جديدة والتعاون مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

خرما بدأ مسيرته الاحترافية عام 2010، وعمل كمخرج إبداعي في مجال الإعلانات على جانب قيامه بالتأليف والتوزيع الموسيقى، وفي 2016، بدأ خرما في إحياء الحفلات الموسيقية، التي يصنفها الخبراء دائمًا ضمن الطراز العالمي عبر موسيقى غامرة حنونة تمس الروح.. أوركسترا خرما، أحيت العديد من الفعاليات الدولية المهمة في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة ومانشن هاوس في لندن وغير ذلك.

أطلق خرما العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية التي كانت تتصدر قوائم الأكثر استماعًا حين إطلاقها. أول ألبوماته الرسمية First Voyage (الرحلة الأولى) بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، بعد ذلك أطلق أرابيسك مع سوني ميوزيك بالتعاون مع كلٍ من الموسيقار العالمي الفائز بالجرامي ياني، وشان أتيلا.

وفي عام 2019، بدأ خرما في تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، وكانت انطلاقته بمسلسل النهاية، ليقدم بعده عددًا من الأعمال من أبرزها مسلسل سوتس بالعربي، كما قام خرما بتأليف موسيقى العديد من الفعاليات الدولية، ففي 2022 وقع الاختيار على خرما ليكون مؤلف التيمة الموسيقية الرسمية لفعاليات مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، وغيرها من الإبداعات.

الموسيقار هشام خرما هشام خرما برنامج lt s Show time سي بي سي الموسيقار العالمي هشام خرما

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