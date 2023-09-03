الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر.. حفل هشام خرما فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

حفل هشام خرما
حفل هشام خرما

يقدم موقع “الدستور” بثًا مباشرًا لحفل الموسيقار هشام خرما ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

لمشاهدة البث اضغط هنا.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست. 


 

هشام خرما مهرجان القلعة الموسيقار هشام خرما الدستور الأوبرا قلعة صلاح الدين

مواد متعلقة

الباز: مؤيدو الرئيس السيسى يتعرضون لحملة تشويه كبيرة

الباز: استثمارات إينى الجديدة أبلغ رد على مروجى الشائعات

الباز: تجربة مصر خلال العشر سنوات الأخيرة "استثنائية"

هل تنجح تركيا فى إعادة روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب؟

أستاذ اقتصاد: احتمالات نجاح تركيا لإعادة روسيا لاتفاقية الحبوب "ضئيلة للغاية"

مدير «أكساد»: انفراجة فى أزمة «اتفاقية الحبوب».. وقمح روسى بالمجان لإفريقيا

محلل سياسى: عدم تمديد اتفاقية الحبوب يضر تركيا

متخصص فى الشأن الروسى: الغرب يتهم "موسكو" ويفتعل أزمة غذائية عالمية

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

حسن شحاتة: مديونيات نادى الزمالك تخيف

بيرسى تاو يغادر معسكر الأهلى فى النمسا.. والفريق ينهى المران المسائى

وزير التعليم يعلن قيمة المصروفات المدرسية والفئات المعفاة للعام الجديد

الباز: استثمارات إينى الجديدة أبلغ رد على مروجى الشائعات

رئيس جامعة المنيا يُتابع تطورات الحالة الصحية لطالبة تعرضت لحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب