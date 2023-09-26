"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الأرز خلال سبتمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر سبتمبر:

نشرة فنية لمزارعي الأرز

وتمثلت التوصيات في الآتي:

الفترة من 15 أغسطس – 15 سبتمبر:

* بدء الحصاد بعد 30-35 يوماً من تمام طرد السنابل مع تجفيف الحقل قبل الحصاد بأسبوعين.

* الحصاد (يدويا) ثم الدراس بعد أسبوع من الحصاد أو آليا باستخدام الكومباين وهذا أفضل لتوفير الوقت والحصول على درجة نظافة أعلى، وفى هذه الحالة يجب تنشير الحبوب لمدة 5-7 أيام في الجو العادي حتى يتم جفاف الحبوب بحيث لاتزيد نسبة الرطوبة بها عن 14%.

* التعبئة في أجولة من الخيش وليس من البلاستيك لضمان التهوية الجيدة للحبوب.

الإسراع بنقل المحصول للمخازن

* الإسراع بنقل المحصول إلى المخازن ومراعاة تخزين الأجولة في رصات بعرض جوالين وارتفاع 10-13 جوالاً مع تغطيتها بمشمع (إذا كان المخزن مكشوفا) مع ترك مسافات مناسبة بين الرصات للتهوية.

الفترة من 15 سبتمبر – 15 أكتوبر:

استمرار عمليات الحصاد والدراس والتجفيف والتخزين بنفس التوصيات السابقة حتى يمكن المحافظة على جودة الحبوب.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر سبتمبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

• يوقف الري قبل الحصاد بأسبوعين للمساعدة على جفاف الكيزان.

• يتم الحصاد بعد 110 – 120 يوم من الزراعة.

• عدم الاسراع بالحصاد إلا بعد نضج الحبوب وجفافها حتى لا تصاب بالعفن.

• ينقل المحصول إلى الجرن وينشر مع تقليب الكيزان باستمرار لضمان اكتمال جفاف الحبوب.

• فرز الكيزان المصابة واستبعادها قبل التخزين.

• يجب عدم حجز تقاوى من المحصول الناتج وتجديد التقاوي بشرائها سنوياً من منافذ توزيع التقاوي المعتمدة حيث تؤدى الزراعة بتقاوي من المحصول الناتج إلى تدهور المحصول بصورة كبيرة.