الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس البنك الأفريقى للتنمية: النظام المالى العالمى يعيق تنمية القارة السمراء

رئيس البنك الأفريقي
رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا

قال رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكينومي أديسينا، إن الهيكل المالي العالمي يقيد تنمية القارة السمراء.

وأضاف رئيس البنك الأفريقي للتنمية، في بيان له، أن الهيكل المالي الدولي لا يوفر حجم الموارد اللازمة للسماح لأفريقيا بتحقيق أولويات النمو والتنمية، حيث تواجه أفريقيا فجوة تمويلية تبلغ 1.2 تريليون دولار لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وتابع أن الهيكل المالي الدولي لا يوفر التمويل المناخي بالحجم المطلوب لأفريقيا للتكيف مع تغير المناخ، حيث تُساهم أفريقيا بنسبة 3% فقط من الانبعاثات العالمية وتعاني بشكل غير متناسب من تغير المناخ، وتخسر ما بين 7 إلى 15 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتطرق إلى قضية إعادة هيكلة الديون التي تبدو معقدة للغاية بحيث لا يمكن تحقيقها، لأن إعادة هيكلة الديون غير منظمة وطويلة الأمد ومكلفة ما يشكل مخاطر جسيمة على الدول الأفريقية التي تواجه ضائقة الديون.

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