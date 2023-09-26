افتتاح النصب التذكارى للشهداء بدمياط بعد إحلاله وتجديده (صور)

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الإثنين، النصب التذكارى للشهداء بمدينة دمياط، والذي شهد أعمال إحلال وتجديد جاءت ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة، والتي تشمل إحلال وإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، و تطوير كورنيش النيل بدايةً من حديقة بنت الشاطىء حتى نقابة المهندسين بطول ١٤٠٠ متر، جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وأزاحت محافظ دمياط ستار الافتتاح عن المشروع الذي شهد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد النصب التذكاري وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة، تضمنت تنفيذ أعمال إضاءة الهيكل و تنسيق الموقع المحيط بالكامل وتشجيره وإنارته أيضًا.

وأشارت إلى أن افتتاح النصب التذكاري اليوم يُعد أول ثمار التطوير الشامل للمنطقة والتي بدأت خلال الشهور الأخيرة من عام ٢٠٢١، لافتة إلى أن الافتتاح يأتي تزامنًا مع قرب الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطر خلالها شهداء مصر الأبرار ورجالها المخلصين أروع الأمثلة في البطولة والفداء.

وخلال تصريح لها حول المشروع،، أضافت الدكتورة منال عوض، أنه تم وضع خطة متكاملة للخروج بمشروع حضاري متكامل يحقق التحول الشامل لتلك المنطقة الحيوية بقلب مدينة دمياط، وذلك بالتوازي مع أعمال إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة لإنشاءه وفقًا لعدد من المعايير تتفق مع المشروعات الخضراء الذكية وخطة الدولة للتحول الرقمي لميكنة كافة الأعمال التي يقدمها الديوان، كما أكدت حرص المحافظة على المتابعة الدورية لمراحل المشروع للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وعقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الهيئة العربية للتصنيع وشركة إيجيبت جرين "الجهة المشغلة للمصنع"، ووزارتي التنمية المحلية والبيئة، حيث تناول الاجتماع استعراض للوضع الحالي لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور.

وفي هذا السياق، بحثت محافظ دمياط آلية تطوير المنظومة في ضوء خطة المحافظة لإنشاء مجمع متكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ووفقًا لنتائج الدراسات التي تم إعدادها للمنظومة فيما يتعلق بتقييم الأثر البيئي و طبيعة الموقع والتربة، كما ناقشت المحافظ آلية العمل بالمنظومة لتحقيق المعالجة المتكاملة، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية تتضمن للتخلص من المخلفات الخطرة والدفن الصحي ووحدات تدوير المخلفات بأنواعها.

افتتاح النصب التذكارى للشهداء بدمياط

افتتاح النصب التذكارى للشهداء بدمياط

افتتاح النصب التذكارى للشهداء بدمياط