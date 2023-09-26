الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انعقاد الدورة التأهيلية للطلاب الجدد بكلية علوم جامعة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقدت كلية العلوم جامعة طنطا، الإثنين، الدورة التأهيلية للطلاب الجدد بالكلية والمستمرة حتى يوم 27 سبتمبر 2023، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور طارق مصطفى محمد عميد الكلية والدكتور أمجد سالم سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

وافتتح الدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، الندوة بحضور الدكتورة نهال عاطف صلاح الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عبير عبدالحميد علم الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد سالم رئيس مجلس قسم علم الحيوان، والدكتور محمد شاهين مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية.

وبدأ الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم،  كلمته بالترحيب بالطلاب الجدد الملتحقين بالكلية وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح وتحقيق كل مايتمنوه.

عميد كلية العلوم: هناك عدد من البرامج الدراسية العادية والمميزة تقدمها الكلية

وحث عميد الكلية على المواظبة في حضور المحاضرات والسكاشن وعرفهم بوجود عدد من البرامج الدراسية العادية والمميزة بمصاريف التي تقدمها الكلية لتغطية احتياجات سوق العمل وأيضا المشاركة الإيجابية في جميع الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة والكلية.  

وأوضح عميد الكلية الدكتور طارق مصطفى، أن كلية العلوم هي قلعة العلم والعلماء، حيث تضم نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتميزيين علي المستوي المحلي والدولي في جميع التخصصات العلمية. 

وفي نهاية كلمته أشاد عميد كلية العلوم الدكتور طارق مصطفى، بدور رعاية الشباب واتحاد الطلاب  على حسن تنظيم فعاليات الدورة التأهيلية.

يذكر أن عدد من أستاذة كلية علوم جامعة طنطا فازوا بعدد من الجوائز التقديرية على مستوى الجمهورية.

الدورة التأهيلية المحاضرات والسكاشن البرامج الدراسية المميزة بمصاريف

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