الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلا مدرستى" لخدمة 1000 طالب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء الإثنين، معرض مديرية التربية والتعليم الخيري تحت شعار " أهلا مدرستي" بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم وسمر موافي رئيس حي الضواحي، وذلك بساحة ديوان المديرية.

 معرض تعليم بورسعيد الخيري " أهلا مدرستي" لخدمة 1000 طالب

وأكد محافظ بورسعيد أن المعرض يأتي تخفيفا عن كاهل المواطنين ليخدم 1000 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، مشيدا بتفعيل الدور المجتمعي لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المعرض ينبثق من توجيهات القيادة السياسية وحرصها على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام، أن المعرض يشمل الزي المدرسي والأحذية والشنطة المدرسية لافتة إلى توزيع منتجات المعرض على الطلاب رقيقي الحال بالمجان بعد أن تمت دراسة أوضاعهم جيدا بالتعاون مع توجيه عام التربية الاجتماعية ومكاتبها بالمدارس.

محافظ بورسعيد يفتتح معرض
محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلا مدرستى" لخدمة 1000 طالب
محافظ بورسعيد يفتتح معرض
محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلا مدرستى" لخدمة 1000 طالب
محافظ بورسعيد يفتتح معرض
محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلا مدرستى" لخدمة 1000 طالب
محافظ بورسعيد يفتتح معرض
محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلا مدرستى" لخدمة 1000 طالب
محافظ بورسعيد يفتتح معرض
محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلا مدرستى" لخدمة 1000 طالب
محافظ بورسعيد يفتتح معرض
محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلا مدرستى" لخدمة 1000 طالب
محافظ بورسعيد يفتتح معرض
محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلا مدرستى" لخدمة 1000 طالب
محافظ بورسعيد يفتتح معرض
محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلا مدرستى" لخدمة 1000 طالب
التربية والتعليم محافظ بورسعيد افتتاح معرض أهلا مدرستي

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