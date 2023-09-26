الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق بنك المواهب بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية

مديرية الصحة بمحافظة
مديرية الصحة بمحافظة القليوبية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية عن إطلاق "بنك المواهب"، لحصر وتحديد الخبراء وأصحاب المهارات والكفاءات من موظفي الجهات التابعة للمديرية، وذلك للاستفادة من الخبراء وأصحاب الكفاءات في مختلف المجالات والتخصصات، وتوظيف إمكانياتهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي بالمديرية.https://www.dostor.org/4478335

يأتي في إطار سعي مديرية الشئون الصحية بالقليوبية للاستفادة من الكفاءات الإدارية والمهارات والمواهب الشخصية التي تساهم في تطوير الأداء، وبتوجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وذكر بيان عن مديرية الصحة بالقليوبية، أن الاختيار سيقع على العاملين الحاصلين على:

-  دراسات عليا إدارية / دورات تدريبية بمختلف التخصصات
( إدارة مستشفيات، جودة، مكافحة عدوى، سلامة وصحة مهنية، حوكمة  اقتصاديات الصحة، المعلوماتية الصحية، تحليل البيانات).

- العاملين الذين لديهم مهارات شخصية في المجالات المختلفة
( Powerpoint presentations , photoshop, graphic designs , video making, content writing)

يتم التقديم على الجوجل فورم
التالى : من هنا 
Google Forms: Sign-in

وزير الصحة بنك المواهب صحة القليوبية محافظة القليوبية مديرية الصحة

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