بصور من الذاكرة.. حسن الرداد يوجه رسالة لوالدته

حرص الفنان حسن الرداد على الدعاء لوالدته، وشارك مجموعة صور له برفقتها، معربًا عن اشتياقه لها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “قيس بوك”.

وشارك “الرداد” مجموعة صور تجمعه بوالدته عبر حسابه على “فيس بوك” وعلقث: “وحشتينى يا ماما، أحلى كلمة ممكن الانسان ينطقها فى حياته، ماغبتيش عن تفكيرى لحظة واحدة من وقت رحيلك، صوتك الجميل سامعه طول الوقت ، ربنا يرحمك و يغفرلك و يدخلك فسيح جناته مع النبيين و الصديقين و الصالحين و الشهداء”.

من ناحية أخرى، يواصل حسن الرداد تصوير فيلمه الجديد “بلموندو” تعاقدت الفنانتان يسرا وإيمي سمير غانم للظهور خلال أحد مشاهد العمل كضيفتي شرف، خاصة أن الفيلم يضم عددًا من الفنانين كضيوف شرف، ومن المقرر تصوير مشاهدهم خلال الفترة المقبلة.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

ويُشارك في بطولة فيلم "بلموندو" لحسن الرداد، عدد كبير من الفنانين، منهم محمود حافظ، وهاجر أحمد، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبوسريع وآخرين، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت.