رامي جمال يُحيي حفل تخرج طلاب أحد المعاهد بالإسكندرية (صور)

أشعل النجم رامى جمال حفل تخرج أحد المعاهد التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وتفاعل معه الجمهور والطلاب بشكل كبير ورفع الحفل شعار “كامل العدد”

وقدم رامي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها “اوعديني، جتلك، انا مش كداب” وغيرها من الأغاني، وحرص رامي في نهاية الحفل علي توجيه الشكر لكل القائمون على الحفل والجمهور أيضا.

آخر أعمال رامي جمال

وطرح رامي جمال مؤخرًا، أغنية “هيبدأ يتكلم ” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

“ هيبدأ يتكلم" من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام، تصوير أسماء نبيل.

وتقول كلمات الأغنية:

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل شافني وأنا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتى الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل هرد ومن حقي استبيع مشواره بقى صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع واتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل ما أنا فاهمه وكاشف ورقه سبتو أنا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقو".

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