الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"حياة كاهن الرعية".. الأنبا نيقولا: "أيقونة تُصور مشاهد من خدمة كاهن العرية"

الكنيسة
الكنيسة

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية أيقونة "حياة كاهن الرعية".

التعليق على الايقونة

وعلق الانبا نيقولا على الأيقونة: تتميز هذه الايقونة الرائعة والفريدة بأنها تصوّر مشاهد من خدمة كاهن الرعية كما يجب أن تكون هو "يزوّج" ، "يعمّد"، "يصلي للمرضى من أجل شفائهم ويمسحهم بالزيت المقدس"، "يقيم سر الزواج المقدس" ، "يُصلي على الموتى"، "يصلي لراحة انفس الموتى"، "يتقبل الاعتراف"، "يعلم الاطفال"، "يطعم المحتاجين"، "يسعف الجرحى المشردين"، "يساعد الفقراء والمعوزين" ، "يزور السجناء".

لا يتوفر وصف للصورة.

جميع هذه المشاهد نراها في هذه الايقونة الرائعة، ونشاهد المسيح نفسه وكأنه رئيس الكهنة، واقفاً في الوسط في الباب الملوكي للهيكل، معطياً "ذاته"، جسده ودمه في الكأس المقدسة للمؤمنين : اهم الاسرار التي نأخذها ايضاً من يد الكاهن. 

الايقونة موجودة في إبراشية نيابوليس وستافروبوليس في اليونان، كتبها الراهب لوقا من دير كسينوفوندوس - الجبل المقدس / آثوس. 

من جهة أخرى، قال الانبا نيقولا ايضا، إن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا مقصد حج لكثير من المجموعات الأرثوذكسية التي تأتي إليها من الخارج خلال زيارتها لمصر، فيزورون كاتدرائية بشارة والدة الإله المقدسة ثم يصعدون إلى أعلى الجبل لينالوا بركة غبطة البابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودورس الثاني.

 

أنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا انطونيو مطران طنطا الانبا نيقولا انطونيوس لانبا نيقولا انطونيو

مواد متعلقة

مع كاثوليك الفجالة.. الأنبا باخوم يختتم النشاط الصيفي لعام 2023

في عيد القديسة المعادلة للرسل.. الكنيسة البيزنطية: البشر مديونين كثيرًا لله

الكنيسة اللاتينية تخصص عظتها عن كرم الله مع البشر

كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى الطوباوية إميلي تافيرنييه

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى أولى الشهيدات القديسة تقلا

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى القديس أنطونيوس جونزاليس

"طريق المحبة" في عظة الأحد الأسبوعية على قناة ON

الأقباط يحتفلون بتذكار نياحة البابا متاؤس الثاني رقم 90

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر ضمن "مبادلة الديون"

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

خلال رحلة علاجه بفرنسا.. الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة ويلبى دعوة الخليفى

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

د.كريمة الحفناوى

مؤسسة القيادات المصرية للتنمية و(مبادرة احكى)

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى