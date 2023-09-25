"حياة كاهن الرعية".. الأنبا نيقولا: "أيقونة تُصور مشاهد من خدمة كاهن العرية"

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية أيقونة "حياة كاهن الرعية".

التعليق على الايقونة

وعلق الانبا نيقولا على الأيقونة: تتميز هذه الايقونة الرائعة والفريدة بأنها تصوّر مشاهد من خدمة كاهن الرعية كما يجب أن تكون هو "يزوّج" ، "يعمّد"، "يصلي للمرضى من أجل شفائهم ويمسحهم بالزيت المقدس"، "يقيم سر الزواج المقدس" ، "يُصلي على الموتى"، "يصلي لراحة انفس الموتى"، "يتقبل الاعتراف"، "يعلم الاطفال"، "يطعم المحتاجين"، "يسعف الجرحى المشردين"، "يساعد الفقراء والمعوزين" ، "يزور السجناء".

جميع هذه المشاهد نراها في هذه الايقونة الرائعة، ونشاهد المسيح نفسه وكأنه رئيس الكهنة، واقفاً في الوسط في الباب الملوكي للهيكل، معطياً "ذاته"، جسده ودمه في الكأس المقدسة للمؤمنين : اهم الاسرار التي نأخذها ايضاً من يد الكاهن.

الايقونة موجودة في إبراشية نيابوليس وستافروبوليس في اليونان، كتبها الراهب لوقا من دير كسينوفوندوس - الجبل المقدس / آثوس.

من جهة أخرى، قال الانبا نيقولا ايضا، إن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا مقصد حج لكثير من المجموعات الأرثوذكسية التي تأتي إليها من الخارج خلال زيارتها لمصر، فيزورون كاتدرائية بشارة والدة الإله المقدسة ثم يصعدون إلى أعلى الجبل لينالوا بركة غبطة البابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودورس الثاني.