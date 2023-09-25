الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي الإسماعيلية: إنشاء محطة مياه الشرب العملاقة بالمستقبل قضى على مشاكل انقطاعها

مياه الشرب
مياه الشرب

شهدت محافظة الإسماعيلية في السنوات الأخيرة مشروعات عديدة من بينها توصيل مياه الشرب لمناطق عديدة وإنشاء محطات مياه شرب ضخمة من بينها محطة مياه الشرب العملاقة في منطقة المستقبل التابعة لمدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

إنشاء محطات عملاقة ساهم في القضاء على انقطاع مياه الشرب
ويقول أحمد هيكل، أحد المواطنين، إن أعمال إنشاء محطات مياه الشرب بشكل مستمر وخاصة محطة الشرب العملاقة المقامة في مدينة المستقبل، وفرت المياه بشكل كبير للمواطنين وأصبحت متوفرة في كل منزل على عكس ما كان يشعر به المواطنون من تهميش في عهد الرؤساء السابقين.

وأضاف في حديثه لـ"الدستور" أن كوب المياه أهم مطالب المواطنين وكان على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية توفير حياة كريمة للمواطنين.

تخدم محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل ما يزيد عن 175,000 نسمة من سكان المنطقة المستقبل والمنطقة الصناعية الأولى والثانية والتي تكلفت قيمتها ما يزيد عن 340 مليون جنيه والتي تعد قدرتها من 400 إلى 800 لتر في الثانية الواحدة بما يعادل من 34 إلى 68000 متر مكعب يوميا.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يحسب من ضمن الإنجازات الكبرى التي كنا نتمناها وتحققت على أرض الواقع، فكنا نشعر أننا مهمشون ولا يشعر بنا أحد حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنشأ محطات مياه لنجد قطرة المياه في كل منزل متوفرة على مدار ال 24 ساعة فضلا عن جودة المياه ومذاقها.

فيما قالت شيرين إسماعيل، إحدى المواطنين، إن إنشاء محطة مياه المستقبل كان له أثر كبير على حياتنا بتوفير مياه الشرب على مدار ال٢٤ ساعة، مشيرة إلى أن تواجد مياه الشرب على مدار الساعة في الصنابير كان حلما لنا لم نكن نتوقع حدوثه.

الإسماعيلية محطة مياه المستقبل مشاريع الاسماعيلية الجديدة مشاريع الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

مواد متعلقة

أهالى الإسماعيلية: أنفاق قناة السويس أعطت سكان الشرق قبلة الحياة

ضبط 15 فرش حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عاطلين بالإسماعيلية

رئيس "مياه القناة" يوجه بتكثيف جهود الاستعداد للشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

برلمانى: الرئيس السيسى يسعى لوصول الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنويًا

أحد ذوى الهمم المتطوعين فى حياة كريمة بالإسماعيلية: أشعر بالسعادة لأننى جزء من هذا الكيان (فيديو)

"تجارية الإسماعيلية" تتوقع انخفاض أسعار البصل خلال أيام

"حياة كريمة" توزع 1000 وجبة غذائية على المرضى وذويهم بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يبحث مع معهد السالزيان دون بوسكو إنشاء فرع له بالمحافظة

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر ضمن "مبادلة الديون"

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

تشكيل الزمالك.. زيزو أساسيا وأوباما يقود الهجوم أمام المقاولون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

د.كريمة الحفناوى

مؤسسة القيادات المصرية للتنمية و(مبادرة احكى)

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى