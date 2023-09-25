أهالي الإسماعيلية: إنشاء محطة مياه الشرب العملاقة بالمستقبل قضى على مشاكل انقطاعها

شهدت محافظة الإسماعيلية في السنوات الأخيرة مشروعات عديدة من بينها توصيل مياه الشرب لمناطق عديدة وإنشاء محطات مياه شرب ضخمة من بينها محطة مياه الشرب العملاقة في منطقة المستقبل التابعة لمدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

إنشاء محطات عملاقة ساهم في القضاء على انقطاع مياه الشرب

ويقول أحمد هيكل، أحد المواطنين، إن أعمال إنشاء محطات مياه الشرب بشكل مستمر وخاصة محطة الشرب العملاقة المقامة في مدينة المستقبل، وفرت المياه بشكل كبير للمواطنين وأصبحت متوفرة في كل منزل على عكس ما كان يشعر به المواطنون من تهميش في عهد الرؤساء السابقين.

وأضاف في حديثه لـ"الدستور" أن كوب المياه أهم مطالب المواطنين وكان على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية توفير حياة كريمة للمواطنين.

تخدم محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل ما يزيد عن 175,000 نسمة من سكان المنطقة المستقبل والمنطقة الصناعية الأولى والثانية والتي تكلفت قيمتها ما يزيد عن 340 مليون جنيه والتي تعد قدرتها من 400 إلى 800 لتر في الثانية الواحدة بما يعادل من 34 إلى 68000 متر مكعب يوميا.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يحسب من ضمن الإنجازات الكبرى التي كنا نتمناها وتحققت على أرض الواقع، فكنا نشعر أننا مهمشون ولا يشعر بنا أحد حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنشأ محطات مياه لنجد قطرة المياه في كل منزل متوفرة على مدار ال 24 ساعة فضلا عن جودة المياه ومذاقها.

فيما قالت شيرين إسماعيل، إحدى المواطنين، إن إنشاء محطة مياه المستقبل كان له أثر كبير على حياتنا بتوفير مياه الشرب على مدار ال٢٤ ساعة، مشيرة إلى أن تواجد مياه الشرب على مدار الساعة في الصنابير كان حلما لنا لم نكن نتوقع حدوثه.