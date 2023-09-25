الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يطمئن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالعيادات الخارجية بالتأمين الصحى

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بالمواقع الصحية للاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. 

جولة مفاجئة لمحافظ أسوان 

وفاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين بالعيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحى بالمقر المؤقت بعمارة الأوقاف بشارع أبطال التحرير. 

وتضم 7 عيادات تقدم خدماتها لأكثر من 650 مريض يومياً من العاملين فى الهيئات الحكومية والمعاشات والأرامل وطلاب المدارس وذلك داخل أقسام الجلدية والأنف والأذن والأسنان والجهاز الهضمى والعظام والأورام والممارس العام، بالإضافة إلى معمل تحاليل ومركز خدمة عملاء وصيدليات للأورام والعلاج المجانى، وتعمل هذه العيادات على فترتين الصباحية والمسائية لتخفيف التكدس والتزاحم. 

وقد رافق محافظ أسوان خلال جولته مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بأسوان الدكتور أيمن عبد الله. 

واستمع اللواء أشرف عطية لشكاوى ومطالب المواطنين الذين تصادف تواجدهم لتلقى الخدمة العلاجية والمقررات الشهرية من الأدوية، مشدداً على ضرورة التزام الأطباء وفنى المعامل والعاملين بشكل عام بالتوقيتات الزمنية لتشغيل هذه العيادات. 

راجع محافظ أسوان دفاتر الحضور والإنصراف لتحويل الغير ملتزمين بالمواعيد إلى التحقيق الفورى. 

فيما أوضح الدكتور أيمن عبد الله،مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بأسوان، أنه جارى العمل فى تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى ، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 35 ٪ بتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه. 

ولفت مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى إلى أن مستشفى أسوان للتأمين الصحى تقع على مساحة  16 ألف م2 ، وتضم 5 أدوار ستشمل 176 سرير منها 110 سرير إقامة ، و 39 سرير عناية مركزة ، و 18 سرير للأطفال المبتسرين ، فضلاً عن 24 ماكينة غسيل كلوى ، و 8 للعيادات الخارجية ، و 6 للعمليات. 

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محافظ أسوان هيئة التأمين الصحي العيادات الخارجية الخدمات الصحية الجولات الميدانية

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