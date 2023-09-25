"النور الأبيض" في ضيافة نادي أدب مصر الجديدة .. غدا

"النور الأبيض" في ضيافة نادي أدب مصر الجديدة، حيث تعقد في السادسة والنصف من مساء غد الثلااثاء، أمسية جديدة من أمسيات النادي، لمناقشة المجموعة القصصية “الثور الأبيض”، للكاتب دكتور طارق منصور.

تفاصيل مجموعة النور الأبيض

وكانت المجموعة القصصية “النور الأبيض”، للكاتب دكتور طارق منصور، قد صدرت عن دار ببلومانيا للنشر العام الماضي 2022، ويناقشها كل من: الشاعرة دكتوره علا حويدق، الناقد دكتور أحمد فؤاد، الشاعرة دكتوره شيرين العدوي، الناقد الدكتور رمضان الحضري، الكاتب ياسر عبد الرحمن، والقاص سيد جعيتم.

وتضم المجموعة 17 قصة قصيرة، تتراوح في الطول، بين القصيرة، والقصيرة جدا، وتتناول عددا من القضايا الاجتماعية والهموم الإنسانية، وتعلي من شأن القيم العليا، من خلال شخوص وأبطال المجموعة.

مؤلفات الكاتب طارق منصور

والكاتب دكتور “طارق منصور”، الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة، ورئيس نادي أدب مصر الجديدة . وهو مؤرخ، وكاتب روائي وقصصي وناقد، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس، حصل في العام 2021 علي جائزة جامعة عين شمس التقديرية في العلوم التربوية تقديرًا لرحلة عطائه في المجال العلمي والبحثي وخدمة المجتمع والبيئة.

صدرت للكاتب طارق منصور، عدد من الإبداعات الأدبية، نذكر من بينها: “رسائل الفرح .. أربعون رسالة من القلب” عن دار لوتس للنشر عام 2021. "رواية “بنت الحارة” أيضا عن دار نشر لوتس، نوفيلا بعنوان “زيزي هانم”. فضلا عن كتاب "على باب مصر" وصدر عن دار الفكر العربي، وكتاب "الفكر والثقافة فى مصر" باللغة الإنجليزية عن دار كامبريدج بإنجلترا، وعشرات الكتب والأبحاث التاريخية.

النور الأبيض مجموعة تعالج قضايا اجتماعية

وبحسب الناقد محمود سالم عن المجموعة القصصية “النور الأبيض”، للكاتب طارق منصور: تكشف المجموعة عن قضايا اجتماعية خطيرة لم يتطرق إليها القصاصون في العصر الحديث. حيث يزيح الستار عن بعض القضايا القائمة في المجتمع، وعلي سبيل المثال يسلط الضوء علي جامع القمامة وما يعانيه من تلك المهنة، وكيف أنه يبذل قصارى جهده حتى لا يوصف أولاده بأنهم أولاد "زبال" لما لها من مردود سيئ للأسف في المجتمع الشرقي.