الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإدارة العامة للمرور تضبط 76865 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

المرور
المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

 أبرز المخالفات التي تم ضبطها

 وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76865 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

  •   18917 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
  • 777 مخالفة السير بدون تراخيص.
  • 6 دراجات نارية مخالفة.
  • 18 مخالفة موقف عشوائي.
  • 10 مخالفات شروط التراخيص.
  • 2358 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور مخالفة مرورية مخالفة مرورية متنوعة تجاوز السرعة المقررة موقف عشوائي

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