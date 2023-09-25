"هذا جناه الأدب علي أحلام" للكاتبة نهى عاصم بمختبر سرديات الإسكندرية

"هذا جناه الأدب علي أحلام"، رواية الكاتبة نهي عاصم، محور أمسية جديدة من أمسيات مختبر سرديات بمكتبة الإسكندرية، والتي تعقد في السادسة من مساء غد الثلاثاء.

تفاصيل مناقشة رواية نهي عاصم

ففي أمسية تحتضنها قاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية، في السادسة مساء غد الثلاثاء، تعقد ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ لمناقشة رواية "هذا جناه الأدب على أحلام"، والصادرة عن دار غراب للنشر والتوزيع، من تأليف نهى عاصم.

ويناقش الرواية كل من النقاد: دكتورة عبير يحيى، من سوريا، ومن الجزائر دكتورة وافية حملاوي، ومن مصر الناقد الدكتور أحمد الصغير، ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

هذا ما جناه الأدب على أحلام

وكانت رواية "هذا جناه الأدب على أحلام" لــ نهى عاصم، قد صدرت مطلع العام الجاري، عن دار غراب للنشر، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

تدور أحداثها حول “أحلام”، وهي امرأة في الحمسين من عمرها، تعيش الكثير من الأزمات النفسية والعصبية، من فقد وهزيمة وخذلان أقرب الناس إليها. فتترك هذا العالم الزائف وتلجأ إلي عالم الكتاب، عالم الروايات والقصص الخيالية، فتتماهي مع كل قصة وكتاب ورواية تقرأها، تعيش حيوات شخوص وأبطال الروايات، تتقمص مشاعرهم، وترتجل حلولا مبتكرة غير تقليدية لكل مأزق يقع فيه واحد أو واحدة من أبطال عالمها الخيالي.

وعن الرواية تقول الكاتبة نبيلة المسيري، في الكلمة التي حملها الغلاف الخلفي للرواية: تدعو بطريقتها الجذابة إلى الحفاظ على التراث، الحث على القراءة، التطلع على ثقافات الشعوب (كندا.. البرازيل.. الولايات المتحدة الأمريكية)، أهمية العلاج النفسي في تغيير حياة الأفراد إلى الأفضل والعلاقات الأسرية بين ما هي عليه الآن وما ينبغي أن تكون عليه.

ذكرت الكاتبة العديد من أسماء الكتب و العبارات بما يلائم ما تقوم بسرده مما يدل على حب الإطلاع كل ذلك من خلال صياغة شيقة لقصة رومانسية بين أحلام والطبيب النفسي المعالج.. كل ذلك يجعلكَ تجزم أنك تقرأ لكاتبة صاحبة قلم مميز وثقافة متنوعة وفكر مستنير واعي لما يدور حوله.

تعريف بالكاتبة نهي عاصم

و"نهي عاصم"، كاتبة وقاصة سكندرية. سبق وصدر لها عن نفس الدار أيضا، رواية بعنوان “يناديها روح”، العام الماضي 2022. رواية “رسائل نادية”، رواية “أمل حياتي”، والمجموعة القصصية “هزمتني زوجتي”، ومجموعة قصص بعنوان “سمية والقمر”، بالإضافة إلي كتاب قصصي للأطفال بعنوان “حواديت يا ولاد”، والصادر عام 2021.