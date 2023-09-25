الصحة العالمية تعلن تفاصيل انعقاد الدورة السبعين للجنة الإقليمية للمنظمة بشرق المتوسط

يعقد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية الآن مؤتمر صحفى، للإعلان عن تفاصيل انعقاد الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (RC70) المقرر انعقادها مطلع أكتوبر.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه يشارك فى اللَّجنة الإقليمية السنوية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، كل بلدان إقليم شرق المتوسط وأراضيه، والمقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في القاهرة.

وأشارت إلى أنه الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية ستشهد مشاركة الوفود في تلك الجلسات السياسات والأنشطة والخطط المالية الإقليمية ويقرُّونها.

يشارك فى المؤتمر الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة ورئيسة اللجنة الإقليمية التاسعة والستين، والدكتور أحمد المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور كريستوف هاملمان، رئيس مكتب المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

الاجتماع المشترك بين البلدان

وكان المكتبُ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قد أعلن عن بدء الاجتماع المشترك بين البلدان الذي يضم مسئولي تنسيق التغذية، ويتزامن ذلك مع إطلاق قاعدة بيانات مكونات الأغذية في إقليم شرق المتوسط، وهي مبادرة مشتركة بين جامعة القدس والمكتب الإقليمي.



وعقَد الاجتماع خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2023 في عمَّان، بالأردن، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة صالحة بنت عاصم. وسيحضر الاجتماع ممثلون عن جميع الدول الأعضاء في الإقليم، بالإضافة إلى أعضاء من الدوائر الأكاديمية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية.

وتطلَع الخبراءُ من المقر الرئيسي للمنظمة والمكتب الإقليمي أعضاء الوفود على إرشادات المنظمة ومواردها ذات الصلة وفرص الدعم التقني، وسيتشارك هؤلاء الخبراتِ القُطريةَ بشأن تنفيذ السياسات، بالإضافة إلى قصص النجاح والتحديات الأخرى، وسيحددون الاحتياجات القُطرية للدعم وفرص التعاون المشترك بين البلدان.