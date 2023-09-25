الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس والشعب المصري بالمولد النبوي الشريف

رئيس الانجيلية
رئيس الانجيلية

بعث الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

نص البرقية 

وجاء في نص برقية التهنئة:"يسعدني أن أبعث لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وندعو الله في هذه المناسبة أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالسلام والمحبة والتقدم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث رئيس الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والسادة الوزراء والسادة المحافظين.

في سياق متصل بالأنشطة الرعوية التي يقوم بها ،رئيس الطائفة الإنجيلية  بمصر،  حيث شارك  خلال الاسبوع الماضي في فعاليات المؤتمر الروحي لهيئة الخدمة الروحية تحت عنوان "اوزنها صح"، وذلك بحضور ضيوف المؤتمر الدكتور القس إدكار طرابلسي، والدكتور القس هنري عون، والقس رضا عدلي، وذلك بمشاركة الشيخ كمال حنا، والشيخ لوكاس فوزي، والشيخ حسني دانيال، وعدد كبير من شباب الإنجيلية في مصر والوطن العربي.

ورحب الدكتور القس أندريه زكي بجميع السادة ضيوف المؤتمر، والمشاركين من مختلف الدول العربية المشاركة، وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمة الافتتاح: "الكتاب المقدس رسالة حق وعدل، ونحن اليوم أداة في يد الله لتحقيق العدل، والتمسك بالحق والعدل وليس أي شيء آخر، ولا ننسى أن دور الكنيسة دائمًا هو مساندة الضعيف والوقوف مع المهمشين".

القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسبة المولد النبوي الشريف رئيس الإنجيلية

مواد متعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية: لا ننسى أن دور الكنيسة دائما هو مساندة الضعيف

الدكتور أندريه زكي يشارك في احتفالية توزيع جوائز لجنة التربية بملوي بالمنيا

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

استعدادًا لمباراتى زامبيا والجزائر.. فيتوريا يعلن استدعاء 11 محترفًا لقائمة المنتخب

البرلمان العربى: اقتحامات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلى تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا

مصرع 8 وإصابة 4 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى