التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة المقاولون العرب بالدوري الممتاز

مواجهة هامة سيخوضها فريق الزمالك، عندما يلتقي ضيفه المقاولون العرب، في السابعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بالتونسي سيف الدين الجزيري، لقيادة هجوم الفريق، إلى جانب أحمد سيد زيزو، العائد مجددًا بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام بيراميدز، للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويتطلع الزمالك، لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة، هذا الموسم، بعد تعادله في مباراته الأولى أمام بيراميدز، بهدفين لمثلهما، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي.

ويطمح الزمالك، لحصد الفوز من أجل الحصول على دفعة معنوية كبيرة، قبل خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية، خاصة بعد خسارة الفريق الأبيض، مواجهة الذهاب، بهدفين دون رد.

بينما يتطلع المقاولون بقيادة مدربه شوقي غريب، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، خاصة بعد خسارته لقاء الجولة الأولى أمام بلدية المحلة، الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز، بهدفين دون رد.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك، مباراته أمام المقاولون العرب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد أو (محمد عبد الغني) - مصطفى الزناري - محمد طارق

الوسط: عمرو السيسي - يوسف أوباما - أحمد أيشو - محمد بيسو أو (سيد نيمار) - أحمد زيزو

الهجوم: سيف الدين الجزيري