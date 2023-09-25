اعترافات المتهمين بسرقة وقتل سائق توك توك بشبين القناطر

اعترف المتهمان باستدراج سائق توك توك وقتله بمنطقة شبين القناطر بالجريمة تفصيلا، مؤكدين أنهما رصدا المجني عليه، وقررا سرقته، حيث طلبا منه توصيلهما لمكان ناء، وما إن توارى بعيدًا عن أعين الناس، حتى أشهر الاثنان في وجهه سلاحا أبيض لإجباره على التخلي عن التوك توك، لكنه رفض، واستعصم بمصدر رزقه، فتخلصا منه بدماء باردة.

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل سائق توم توك

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك" بدائرة المركز.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل وعامل "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بعقدهما العزم على الاستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهاً عن قائدها، وفـى سبيل ذلك قاما باستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما ولدى وصولهم لمحل العثور أشهر كل منهما سلاح نارى "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه وقاما بتهديده وطلبا منه ترك مركبة "التوك توك" فقاومهما فأطلق أحدهما عيارا ناريا تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب، وأرشد المتهمان عن السلاحين المستخدمين.