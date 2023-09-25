البنك الأهلى يستضيف بيراميدز فى افتتاح مواجهات الأسبوع الثانى للدورى الممتاز

يحل بيراميدز ضيفا على فريق البنك الأهلي في الرابعة عصر اليوم باستاد السلام في افتتاح مباريات الأسبوع الثاني للدوري الممتاز.

الفريقان فشلا في تحقيق الفوز في الأسبوع الأول وخسر البنك الأهلي أمام طلائع الجيش بهدفين نظيفين وتعادل بيراميدز مع الزمالك بهدفين لكل منهما لذلك يبحث كل فريق عن تحقيق فوه الأول في الدوري هذا الموسم وتفادي بداية كارثية.

وقدم فريق البنك الأهلي أداء سيئا أمام طلائع الجيش مما جعل القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني يعيد حساباته بشأن مشاركة بعض اللاعبين ومن المنتظر أن يقوم بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي والدفع بإبراهيم حسن وأسامة فيصل ومحمود قاعود من بداية المباراة .

قائمة البنك الأهلي لمباراة بيراميدز

القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد أبوجبل وحسن شاهين وأيمن أشرف وإسحاق يعقوب وأمير مدحت وسعيد سيمبوري ومعاذ الحناوي ومحمد بسيوني ومحمود الجزار ومحمد فتحي وأحمد النادري وسيرجي أكا ومحمود سيد وأحمد مدبولي وعماد فتحى ومحمد عبد اللطيف جريندو وإبراهيم حسن وأحمد ياسر وكريم بامبو ومحمود قاعود وأسامة فيصل.

في المقابل سيعود محمد الشيبي ومحمد حمدي للتشكيل الأساسي لفريق بيراميدز وهما أحد مفاتيح اللعب المهمة بانطلاقاتهما من الجانبين ومن الممكن أن يشارك رمضان صبحي أساسيا على حساب أحد لاعبي الوسط لزيادة القوة الهجومية للفريق.

عودة محمد الشيبي لقائمة بيراميدز

واختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : شريف إكرامي وأحمد الشناوي وأحمد ميهوب وعلي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وكريم حافظ ومحمد الشيبي وأسامة جلال وإبراهيم بلاتي توريه ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين ووليد الكرتي وعبد الله السعيد ويوسف أسامة وإبراهيم عادل وفيستون ماييلي وفخري لاكاي ودودو الجباس.

وشهدت القائمة عودة محمد الشيبي بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب أحمد توفيق وسيف جعفر.

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده هاني عبد الفتاح وأحمد عبد الغني ومعهم محمود ناصف حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.