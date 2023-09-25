مصرع 16 شخصا إثر اندلاع حريق فى منجم فحم بالصين

أعلنت السلطات الصينية، مصرع 16 شخصًا، إثر اندلاع حريق في منجم للفحم جنوبي البلاد.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الحريق اندلع في منجم "شانجياوشو" للفحم في مدينة بانجوان بمقاطعة قويتشو شرقي الصين.

وذكرت السلطات المحلية -في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي- أن تحقيقًا أوليًا يشير إلى أن الأشخاص الذين لقوا مصرعهم كانوا محاصرين بعد اشتعال النيران.

وتستمر الصين في الاعتماد بشكل كبير على الفحم لتوليد الكهرباء على الرغم من التوسع الهائل في قدرتها على توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد حسنت صناعة تعدين الفحم في البلاد ظروف السلامة للعمال في السنوات الأخيرة، لكن الحوادث ما زالت قائمة.