الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الألفى لـ"الشاهد": الكثير من الجنود أصروا على الصيام أثناء الحرب

اللواء محمد زكي الألفي
اللواء محمد زكي الألفي

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه كان هناك فتوى للجنود في حرب أكتوبر، بالإفطار ولكن كان هناك إصرار من الكثير من الجنود على الصيام.

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" والذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، ويذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يتواجد معهم أكل ومياه، وكانت الذخيرة والإمدادات تأتيهم في 65 سيارة لوري محملة بالمياه والتعيينات والإمدادات والوقود، مشيرًا إلى أنه كان يوجد مسئولين عن هذه الإمدادات وكانوا عندما يحتاجون للإمدادت يتصلون عليهم ويحددون مكانهم وكانت تأتيهم بترتيب ودقة.

 

وأكد أنه يوم 8 أكتوبر كانوا يديرون قتال، والكبارى ركبت والدبابات بدأت تعبر والمدفعيات تم وضعها والشكل العام بدأ يظهر.

 

تفاصيل الجزء الثالث من “الشاهد”

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟. 

 

 ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اللواء محمد زكى الألفى حرب اكتوبر جنود أصرت الصيام المدفعيات

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